Нетаньяху отсрочил нормализацию отношений с Саудовской Аравией, - СМИ

Издание ссылается на отчет Телеканала 12. В нем отмечается, что глава правительства принял такое решение одновременно с быстрыми политическими событиями в США. По его мнению, необходимо подождать, чтобы увидеть, будет ли Дональд Трамп избран президентом.

В отчете говорится, что это решение имеет серьезные последствия, в частности для потенциального соглашения о прекращении огня и обмена заложников, ведь потенциальная нормализация обеспечила бы "безопасность" (safety net) для Нетаньяху. Если его правая коалиция распадется во время разногласий по соглашению с Сектором Газа, нормализация отношений с Саудовской Аравией дала бы ему козырь, стимулирующий выборы и возможность получить историческое наследие.

Отчет обнародован через неделю после того, как израильский чиновник заявил журналистам на брифинге в Вашингтоне, что соглашение о нормализации между Израилем и Саудовской Аравией все еще возможно до президентских выборов в ноябре. По его словам, Нетаньяху обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом во время встречи в Белом доме.