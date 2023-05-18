Белый дом намерен помирить Израиль и Саудовскую Аравию, - СМИ
Администрация президента США Джо Байдена намерена совершить "толчок" для достижения мирного соглашения между Саудовской Аравией и Израилем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
По словам американских чиновников, Белый дом хочет направить две страны к мирному процессу в следующие шесть-семь месяцев, до того, как Джо Байден будет занят подготовкой к выборам.
Как сообщает издание со ссылкой на американских чиновников, на прошлой неделе помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман встретились в Джидде. Они в том числе обсудили нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем.
Сообщается, что Саудовская Аравия хочет заключить мирное соглашение с Израилем во время президентства Джо Байдена. По их словам, так соглашение получит больше поддержки среди американских политиков и демократы, критически настроенные по отношению к Саудовской Аравии, скорее поддержат его при президенте-демократе.
В феврале этого года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что примирение Израиля с Саудовской Аравией могло бы окончить арабо-израильский конфликт.
Ранее сообщалось, что Иран и Саудовская Аравия договорились о нормализации дипломатических отношений. Страны решили возобновить работу посольств.
Также мы писали, что Саудовская Аравия просит США предоставить гарантии безопасности и помочь в развитии своей гражданской ядерной программы.
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