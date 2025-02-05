Нетаньягу заявив, що мир між Ізраїлем і Саудівською Аравією досяжний

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про прихильність до нормалізації відносин з Саудівською Аравією. Він переконаний, що мир між країнами досяжний.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters .

На прес-конференції з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні ізраїльський прем'єр заявив журналістам, що він відданий миру між його країною та Саудівською Аравією.

"Я думаю, що мир між Ізраїлем і Саудівською Аравією не тільки можливий, я думаю, що він відбудеться", - сказав Нетаньягу.

За словами прем'єра Ізраїлю, він налаштований на досягнення цієї мети.

"Я знаю, що президент (президент США Дональд Трамп, - ред.) налаштований на досягнення цього, і я думаю, що керівництво Саудівської Аравії зацікавлене в цьому. Тому ми дамо цьому хороший шанс, і я думаю, що ми досягти успіху", - заявив Нетаньягу.

Відносини між Ізраїлем та Саудівською Аравією

Раніше повідомлялося, що хоча офіційно Саудівська Аравія не має дипломатичних відносин з Ізраїлем, 10 вересня 2023 року ізраїльські дипломати вперше офіційно відвідали цю країну для участі у засіданні Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Головною проблемою у відносинах Ер-Ріяда та Єрусалима називають той факт, що Саудівська Аравія підтримує створення незалежної держави для палестинців, проте Ізраїль виступає проти цього.

Нагадаємо також, після нападу ісламістського угруповання ХАМАС з Сектора Гази на територію Ізраїля у жовтні 2023 року в МЗС Саудівської Аравії заявляли, що війна почалася "внаслідок окупації, що триває, і позбавлення палестинського народу його законних прав".

14 жовтня минулого року Ер-Ріяд призупинив переговори про нормалізацію відносин з Ізраїлем, посередником в яких виступали США.

Також повідомлялося, що близько року тому Саудівська Аравія відновила переговори зі США про налагодження співпраці у сфері оборони, які були призупинені через початок війни між Ізраїлем та ХАМАС. За даними ЗМІ, адміністрація тодішнього президента США Джо Байдена мала намір зробити "поштовх" для досягнення мирної угоди між Саудівською Аравією та Ізраїлем.

А у серпні 2024 року ізраїльська преса писала, що прем'єр цієї країни Беньямін Нетаньягу вирішив відтермінувати нормалізацію відносин із Саудівською Аравією до проведення президентських виборів у США в листопаді.