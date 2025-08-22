Нетаньяху утвердил план захвата Газы и возобновления переговоров с ХАМАС

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху одобрил планы Армии обороны Израиля по захвату города Газа и перезапуск переговоров с группировкой ХАМАС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.
"Мы находимся на решающем этапе. Сегодня я прибыл в дивизию Газа (Газанскую дивизию. - ред.), чтобы одобрить планы, представленные мне и министру обороны Армии Израиля, по захвату города Газа и разгрому ХАМАСа", - сказал премьер во время визита в дивизию израильской армии, которая проводит военную операцию в Секторе Газа и на его границе.
Нетаньяху заявил, что дал указание "немедленно начать переговоры" об освобождении всех заложников и окончании войны в Газе на условиях Израиля. И добавил, что пока Израиль не намерен отправлять делегацию в Доху или Катар для переговоров с палестинцами.
Глава израильского правительства также выразил большую благодарность за мобилизацию резервистов и регулярных войск.
"Эти две цели, - разгром ХАМАСа и освобождение всех наших заложников, - идут рука об руку", - сказал он.
Источник The Jerusalem Post также сообщил, что Нетаньяху был поражен "надежными планами", представленными ему в Газанской дивизии.
В четверг, 21 июня начальник генерального штаба ЦАХАЛ Эяль Замир и высокопоставленные представители оборонного ведомства, представили министру обороны Исраэлю Кацу и Нетаньяху планы захвата города Газа.
В обсуждении также приняли участие министр стратегических дел Рон Дермер, министр финансов Безалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.
Замер выступил перед подразделениями пехотной бригады "Кфир" и бронетанковых войск в Хан-Юнисе накануне заседания кабинета по вопросам безопасности, на котором обсуждалась предстоящая операция в Газе.
Начальник Генштаба отметил, что израильская армия продолжает готовиться к операции в Газе. По его словам, военные уже действуют на окраинах города, "а позже к ним присоединятся дополнительные силы".
"Цели остаются неизменными - освобождение заложников и разгром ХАМАСа. Мы не будем отдыхать и не остановимся, пока не достигнем их. Достижение этих целей является чрезвычайно важным для нашего будущего и наших ценностей, как общества, - отметил Замир.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно заявлял о намерении полностью взять под контроль Сектор Газа. Свои планы он объяснял не оккупацией, а необходимостью освободить анклав от ХАМАСа.
В начале августа Кабинет безопасности Израиля утвердил план Нетаньяху по полному захвату города Газа - последнему району, находящемуся под контролем палестинцев. 20 августа военные начали эту наступательную операцию.
Одной из причин такого решения стали неудачные переговоры Израиля о прекращении огня и обмена заложниками с палестинской группировкой ХАМАС.
Также Израиль договаривается с несколькими странами региона о приеме гражданских палестинцев, перемещенных в результате войны в анклаве.
В то же время, многие рядовые израильтяне выступают за немедленное прекращение войны и регулярно выходят на акции протеста.