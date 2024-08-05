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Нетаньягу відтермінував нормалізацією відносин із Саудівською Аравією, - ЗМІ

Понеділок 05 серпня 2024 00:55
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Нетаньягу відтермінував нормалізацією відносин із Саудівською Аравією, - ЗМІ Фото: Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вирішив не проводити нормалізацію відносин із Саудівською Аравією до президентських виборів у США в листопаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Видання посилається на звіт Телеканалу 12. В ньому зазначається, що глава уряду ухвалив таке рішення одночасно зі швидкими політичними подіями в США. На його думку, слід почекати, щоб побачити, чи буде Дональда Трампа обрано президентом.

У звіті йдеться, що це рішення має серйозні наслідки, зокрема для потенційної угоди про припинення вогню та обміну заручників, адже потенційна нормалізація гарантувала б "убезпечення" (safety net) для Нетаньягу. Якщо його права коаліція розпадеться під час розбіжностей щодо угоди з Сектором Газа, нормалізація відносин із Саудівською Аравією дала б йому козир, що стимулює вибори та можливість отримати історичну спадщину.

Звіт оприлюднено через тиждень після того, як ізраїльський чиновник заявив журналістам на брифінгу у Вашингтоні, що угода про нормалізацію між Ізраїлем і Саудівською Аравією все ще можлива до президентських виборів у листопаді. За його словами, Нетаньягу обговорював це питання з президентом США Джо Байденом під час зустрічі в Білому домі.

Відносини Саудівської Аравії з Ізраїлем та США

У січні цього року Ер-Ріяд відновив переговори зі США про налагодження співпраці у сфері оборони, які були призупинені через початок війни між Ізраїлем та ХАМАС у жовтні минулого року.

Головним проблемним питанням переговорів є те, що Саудівська Аравія підтримує створення незалежної держави для палестинців. Ізраїль виступає проти такої ідеї.

У травні повідомлялося, що США і Саудівська Аравія близькі до підписання угоди із забезпечення миру в Секторі Газа.

Ситуація на Близькому Сході

Після ліквідації 31 липня у Тегерані лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії, а також командира угруповання "Хезболла" Фуада Шукра в Бейруті, верховний лідер Ірану дав наказ завдати прямого воєнного удару по Ізраїлю. У регіоні суттєво загострився ризик початку масштабної війни.

США та Ізраїль очікують на атаку Ірану в понеділок, 5 серпня.

Вашингтон заявив про готовність допомогти Ізраїлю захиститися від безпілотників і балістичних ракет ісламістів.

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