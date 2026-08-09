Нетаньяху отверг мирный план Трампа по Газе

Израиль остается непоколебимым в вопросе разоружения группировки ХАМАС и исключает предложенную США мирную инициативу из 15 пунктов.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Почему Израиль отклонил план Трампа

Глава израильского правительства во время заседания кабинета министров подчеркнул, что его страна не принимает предложенный 15-пунктный документ.

По его словам, вывод израильских войск из Сектора Газа состоится только при реальном, а не формальном прекращении существования вооруженных формирований ХАМАС.

"Армия будет продолжать останавливать какие-либо угрозы в адрес наших военных и граждан", - заявил Нетаньяху, добавив, что сейчас обсуждает дальнейшие шаги с официальными лицами США.

Позиция ХАМАС по отношению к миру

Со своей стороны, группировка ХАМАС заявляет, что сдача тяжелого вооружения возможна только после полного прекращения израильской агрессии и полного вывода войск с территории Газы.

В то же время представители организации отмечают, что остаются верными мирным договоренностям, достигнутым в Каире.

Контекст переговоров

Инициативная группировка по мирному урегулированию была обнародована после заявлений о достижении согласия по безоружному статусу Газы.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал подготовку соглашения важным шагом к стабилизации региона, однако между сторонами остаются фундаментальные разногласия по поводу очередности выполнения условий.