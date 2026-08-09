Нетаньягу відкинув мирний план Трампа щодо Гази

Ізраїль залишається непохитним у питанні роззброєння угруповання ХАМАС та відкидає запропоновану США мирну ініціативу з 15 пунктів.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Чому Ізраїль відхилив план Трампа

Глава ізраїльського уряду під час засідання кабінету міністрів наголосив, що його країна не приймає запропонований 15-пунктний документ.

За його словами, виведення ізраїльських військ із Сектора Газа відбудеться лише за умови реального, а не формального припинення існування збройних формувань ХАМАС.

"Армія продовжуватиме зупиняти будь-які загрози на адресу наших військових та громадян", - заявив Нетаньяху, додавши, що наразі обговорює подальші кроки з офіційними особами США.

Позиція ХАМАС щодо миру

Зі свого боку угруповання ХАМАС заявляє, що здача важкого озброєння можлива тільки після повного припинення ізраїльської агресії та повного виведення військ з території Гази.

Водночас представники організації зазначають, що залишаються вірними мирним домовленостям, яких досягли в Каїрі.

Контекст переговорів

Ініціативна групування щодо мирного врегулювання було оприлюднено після заяв про досягнення згоди щодо беззбройного статусу Гази.

Раніше президент США Дональд Трамп назвав підготовку угоди важливим кроком до стабілізації регіону, проте між сторонами залишаються фундаментальні розбіжності стосовно черговості виконання умов.