Нетаньяху допустил, что Израилю придется воевать против Ирана в одиночку

Израиль может оказаться в ситуации, когда ему придется противостоять Ирану в одиночку - без поддержки США.
Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.
В Иерусалиме растет обеспокоенность тем, что президент США Дональд Трамп может не дать Израилю "зеленый свет" в ответ на иранские атаки, даже в виде ограниченного или символического удара.
"Возможно, нам придется нанести удар без американской поддержки, несмотря на все связанные с этим издержки", - заявил Нетаньяху во вторник на заседании кабинета безопасности.
По его словам, Иерусалим "не хочет доходить до этого", однако знает, что способен пойти на такой шаг.
Издание напоминает, что во время телефонного разговора израильского премьера с президентом США Дональдом Трампом последний не отверг напрямую ответ Израиля на иранские атаки, но дал понять, что хочет взвешенной реакции.
Также тогда Трамп заявил Нетаньяху о том, что Вашингтон "близок к соглашению" с Тегераном в отношении мирной сделки.
Однако тем же вечером ЦАХАЛ нанес удары по нескольким иранским целям, включая радиолокационные системы, зенитные батареи, объекты по производству оружия и нефтехимический завод.
Это был ответ Иерусалима на ракетный обстрел севера Израиля, что стало еще одной преградой на пути к мирной сделке между США и Тегераном.
Однако важно отметить, что израильская армия планировала гораздо более мощную атаку на Иран, в которой участвовало бы около 50 самолетов, но после разговора Трампа с Нетаньяху ее масштаб уменьшился.
Одобрения Трампом удара Иерусалима должно было состоятся во время беседы лидеров, когда президент США заявил, что Тегеран направил сообщение о прекращении огня.
Тогда глава Белого дома ясно выразил свое несогласие с крупномасштабной израильской атакой, что в конечном итоге привело к отмене операции.
В Израиле обеспокоены тем, что, учитывая стремление Трампа к дипломатическому соглашению, он может выступить против даже символического удара в следующий раз, когда начнется эскалация напряженности.
При этом Вашингтон ожидает заметного погресса в начале недели в переговорах с Тегераном, о чем заявил The Jerusalem Post источник, знакомый с ситуацией.
Более того Трамп заявил журналистам, что соглашение с Тегераном может быть подписано "в течение следующих двух-трех дней", хотя он и разочарован неспособностью установить прямой контакт с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи.
Однако Иерусалим скептически смотрит на анонсированную сделку Вашингтона и Ирана. На воскресном заседании кабинета министров начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир заявил, что военные считают практически любую сделку с Тегераном плохой.
Ранее в воскресенье вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что Израилю может понравиться соглашение, которое подпишут США с Ираном, но может не понравиться то, что оно будет соответствовать интересам Вашингтона.
Также накануне стали известны подробности телефонного разговора Трампа и Нетаньяху. Президент США предупредил израильского лидера, что если атаки Иерусалима перерастут в полномасштабную войну, тот может остаться один против иранцев.