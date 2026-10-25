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Нетаньягу показав "ядерний вибух" над Ізраїлем напередодні виборів

22:58 25.10.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Нетаньягу показав "ядерний вибух" над Ізраїлем напередодні виборів Фото: Беньямін Нетаньягу (Getty Images)
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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу опублікував у соцмережі X згенероване штучним інтелектом зображення ядерного вибуху над Тель-Авівом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Журналісти звертають увагу на те, що публікація з'явилася за два дні до парламентських виборів у країні.

Ізраїльський лідер неочікувано для всіх розмістив у своєму офіційному акаунті зображення величезного ядерного гриба над містом.

Нетаньягу заявив, що Ізраїль стикається з екзистенційною загрозою з боку Ірану. Він також наголосив, що результати парламентських виборів, які мають відбутися у вівторок, матимуть вирішальне значення для безпеки країни.

"Якщо іранці отримають ядерну зброю, нічого більше не матиме значення. Все така дрібниця порівняно з екзистенційною небезпекою Ірану та шиїтської осі", - написав глава ізраїльського уряду.

Нетаньягу показав &quot;ядерний вибух&quot; над Ізраїлем напередодні виборів
Нетаньягу лякає Ізраїль ядерною війною (Фото: x.com/netanyahu)

Крім того, Нетаньягу закликав громадян відкинути внутрішні суперечки й зосередитися на головному завданні - завершенні роботи в Ірані.

На тлі останніх подій представники ізраїльської опозиції розкритикували прем'єра, звинувативши його у спробі залякати виборців напередодні голосування.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Тель-Авіві тисячі людей вийшли на мітинг проти Нетаньягу.

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп підтримав Нетаньягу напередодні виборів в Ізраїлі.

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