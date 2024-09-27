Нетаньяху в ООН пригрозил Ирану ударом: нет места, куда не дотянется Израиль
В случае атаки Ирана на Израиль ЦАХАЛ нанесет ответный удар. Израильские военные "дотянутся везде".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьера Израиля Биньямина Нетаньяху на Генассамблее ООН.
Нетаньяху отметил, что с тех пор как ХАМАС вторгся в Израиль, его страна сражается еще на шести фронтах войны, которая была начата Ираном. Речь о "Хезболле", которая атакует Израиль с территории Ливана, йеменских Хуситах, шиитских военизированных формирований Ирана, которые действуют на территории Сирии и Ирака, а также о "палестинских террористах" на западном берегу реки Иордан и самом Иране.
"У меня есть послание для тиранов из Тегерана. Если вы ударите по нам, мы ударим по вам. В Иране нет места, до которого не дотянулась бы длинная рука Израиля. И это касается всего Ближнего Востока", - добавил глава израильского правительства.
Он также подчеркнул, что израильские военные дали отпор террористам с невероятным мужеством и самопожертвованием.
Что предшествовало
Напомним, конфликт между Израилем и Ираном обострился после того, как в Тегеране был ликвидирован один из лидеров ХАМАС Исмаил Хания.
Это произошло в результате взрыва, когда Хания находился в гостевом доме Корпуса стражей Исламской революции.
Сначала в СМИ распространяли слухи, что по дому был нанесен авиаудар. Но позже появилась новая информация о том, что в комнате, где находился Хания, сдетонировала взрывчатка.
Более детально о ликвидации Хании - в материале РБК-Украина.
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