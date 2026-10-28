Нетаньяху намекнул на новую войну с Ираном и раскритиковал СМИ за "плохие" экзит-полы на выборах

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после парламентских выборов выступил в избирательном штабе партии "Ликуд" в Иерусалиме и сделал ряд заявлений. Он намекнул на новый виток войны с Ираном, раскритиковал экзит-полы за плохие прогнозы по партии "Ликуд", а также призвал сформировать национальное правое правительство без опоры на партии, возглавляемые арабами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Во время выступления перед сторонниками он сказал, что окончательные результаты выборов в парламент станут известны через один-два дня. По его словам, уже понятно, что "Ликуд" - самая большая партия в Израиле.
"Правый блок имеет решающее большинство... Нам нужно сформировать национальное правое правительство", - сказал Нетаньяху.
Он считает, что стране не стоит опираться на партии, которые возглавляют арабы, которые "выступают против нашего существования". По словам Нетаньяху, готовность других партий сотрудничать с такими партиями это "позор".
Также премьер Израиля раскритиковал СМИ, которые публиковали экзит-полы, согласно которым у блока партий оппозиции были более лучшие результаты, чем в правящего блока. По мнению Нетаньяху, таким образом медиа пытались отбить у его сторонников желание голосовать.
Кроме того, израильский премьер-министр намекнул, что Израиль вместе с президентом США Дональдом Трампом может вновь начать войну с Ираном.
"Израиль и наш друг президент Трамп получили уникальную возможность - раз и навсегда устранить иранскую угрозу. Мы смогли победить наших врагов, и мы сможем сделать это в будущем", - говорит он.
Отдельно Нетаньяху раскритиковал уголовные расследования, направленные против него. Как известно, с мая 2020 года израильского премьера судят по обвинениям во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. При этом он свою вину отрицает.
Напомним, что 27 октября в Израиле прошли парламентские выборы, после которых появились первые экзит-полы. Согласно первым результатам, оппозиция имела чуть больше мандатов, однако обновленные результаты показывают, что блок партий Нетаньяху как минимум держится на одном уровне с оппозицией, либо же может иметь перевес в 2 мандата.
При этом ни у одного блока партий нет 61 места в Кнессете, которое гарантировало бы большинство, которое необходимо для формирования правительства.
Добавим, что явка на выборах составила 77,7% и это самый большой показатель 1999 года.
Главный вопрос в этих выборах состоит в том, сможет ли Нетаньяху сохранить свою власть. Разбор, почему выборы в Израиле могут взорвать Ближний Восток - читайте в материале РБК-Украина.