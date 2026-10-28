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Нетаньягу натякнув на нову війну з Іраном і розкритикував ЗМІ за "погані" екзит-поли на виборах

04:30 28.10.2026 Ср
2 хв
aimg Едуард Ткач
Фото: Біньямін Нетаньягу (Getty Images)

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу після парламентських виборів виступив у виборчому штабі партії "Лікуд" в Єрусалимі та зробив низку заяв. Він натякнув на новий виток війни з Іраном, розкритикував екзит-поли за погані прогнози щодо партії "Лікуд", а також закликав сформувати національний правий уряд без опори на партії, очолювані арабами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Під час виступу перед прихильниками він сказав, що остаточні результати виборів до парламенту стануть відомими за один-два дні. За його словами, вже зрозуміло, що "Лікуд" – найбільша партія в Ізраїлі.

"Правий блок має вирішальну більшість... Нам потрібно сформувати національний правий уряд", - сказав Нетаньягу.

Він вважає, що країні не варто спиратися на партії, які очолюють араби, які виступають проти нашого існування. За словами Нетаньягу, готовність інших партій співпрацювати з такими партіями це "ганьба".

Також прем'єр Ізраїлю розкритикував ЗМІ, які публікували екзит-поли, згідно з якими блок партій опозиції мав більш кращі результати, ніж правлячий блок. На думку Нетаньягу, у такий спосіб медіа намагалися відбити у його прихильників бажання голосувати.

Крім того, ізраїльський прем'єр-міністр натякнув, що Ізраїль разом із президентом США Дональдом Трампом може знову розпочати війну з Іраном.

"Ізраїль та наш друг президент Трамп отримали унікальну можливість – раз і назавжди усунути іранську загрозу. Ми змогли перемогти наших ворогів, і ми зможемо зробити це у майбутньому", - каже він.

Окремо Нетаньягу розкритикував кримінальні розслідування проти нього. Як відомо, з травня 2020 року ізраїльського прем'єра судять за звинуваченнями у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою. При цьому він свою провину заперечує.

Вибори в Ізраїлі

Нагадаємо, що 27 жовтня в Ізраїлі відбулися парламентські вибори, після яких з'явилися перші екзит-поли. Згідно з першими результатами, опозиція мала трохи більше мандатів, проте оновлені результати показують, що блок партій Нетаньягу як мінімум тримається на одному рівні з опозицією , або може мати перевагу в 2 мандати.

При цьому в жодного блоку партій немає 61 місця в Кнесеті, яке гарантувало б більшість, необхідну для формування уряду.

Додамо, що явка на виборах становила 77,7% і це найбільший показник 1999 року.

Головне питання у цих виборах у тому, чи зможе Нетаньягу зберегти свою владу. Розбір чому вибори в Ізраїлі можуть підірвати Близький Схід - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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НетаньяхуІзраїльІранДональд Трамп