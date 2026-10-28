На выборах в Израиле обновили экзит-полы: блок Нетаньяху вырывается вперед

Во вторник 27 октября в Израиле прошли парламентские выборы, после которых появились первые экзит-полы. Однако обновленные результаты этой ночью показывают совершенно иную картину, которая была после закрытия участков всего несколько часов назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Экзит-пол 12 канала

По данным экзит-пола 12 канала, блок партий действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вырвался вперед и набирает 52 мандата, хотя буквально несколько часов назад блок уступал и занимал второе место в Кнессете. Обновленный экзит-полы гласит, что результаты такие:

"Ликуд" - 27;

ШАС - 7;

"Яхадут ха-Тора" - 6;

"Религиозный сионизм - Зеут" - 6;

Бен-Гвир ("Оцма Йехудит") - 6.

В свою очередь оппозиционный блок партий Гади Айзенкота, лидера оппозиционной партии "Яшар", просел и забирает 50 мест, а по последним данным уже 49 мест:

"Яшар" - 21;

"Наш дом Израиль" - 7;

"Демократы" - 9;

"Бе-яхад" - 12.

Экзит-пол 11 канала

Согласно экзит-полу Kann 11, ситуация сравнялась. Теперь оба блока имеют по 51 месту.

В частности у блока Айзенкота такие результаты:

"Яшар" - 21;

"Наш дом Израиль" - 8;

"Демократы" - 9;

"Бе-яхад" - 13.

Тем временем блок Нетаньяху имеет такие:

"Ликуд" - 27;

ШАС - 6;

"Яхадут ха-Тора" - 6;

"Религиозный сионизм - Зеут" - 6;

Бен-Гвир ("Оцма Йехудит") - 6.

Экзит-пол 13 канала

Обновленные результаты экзит-пола 13 канала тоже гласят, что оба блока получат по 51 месту, но в то же время несколько партий имеют слегка другие цифры.

У блока Нетаньяху такие итоги:

"Ликуд" - 27;

ШАС - 6;

"Яхадут ха-Тора" - 6;

"Религиозный сионизм - Зеут" - 6;

Бен-Гвир ("Оцма Йехудит") - 6;

Тем временем блок Айзенкота получает:

"Яшар" - 22 мандата;

"Наш дом Израиль" - 7;

"Демократы" - 9;

"Бе-яхад" - 13.

Первые итоги выборов

Стоит добавить, что на сайте Центральной избирательной комиссии Израиля уже начали публиковать первые подсчеты голосов. Из более чем 7,3 млн бюллетеней на данный момент подсчитано чуть больше 300 тысяч.

Если не говорить о блоках, а конкретно о партиях лидеров, то "Ликуд" премьера Нетаньяху имеет пока что 27,75% голосов, а партия "Яшар" Айзенкота 16,34%. Но подчеркнем, что эти лишь начало подсчета голосов и если сравнивать блоки, то ситуация примерно будет на равных.