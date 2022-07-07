Експерт оцінив ймовірність застосування Росією ядерної зброї проти України
Президент Росії Володимир Путін готовий до застосування ядерної зброї в Україні. Однак він враховує чіткі сигнали про удар у відповідь з боку США і Британії.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.
За словами експерта, російський президент також може вдатися до знищення одного з ядерних об'єктів на території нашої країни.
"Саме тому він в перший день захопив Чорнобильську станцію, а потім кинув величезні зусилля для захоплення Запорізької атомної станції. Але наскільки це йому може вдатися - це вже питання", - вважає Бадрак.
Експерт невпевнений, що Путіну це вдасться, оскільки він отримає потужні удари у відповідь з боку Сполучених Штатів і Великої Британії.
"Вони вже про це попередили Путіна. Тому я думаю, що він буде це враховувати", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська перетворили Запорізьку атомну електростанцію на військову базу. На території станції розмістили РСЗВ "Смерч" і "Град", а також танки і бронетранспортери.
З точки зору безпеки такі дії окупантів можуть призвести до катастрофічних наслідків не тільки для України, а й для всієї Європи.
Крім того, на думку глави української розвідки Кирила Буданова, в Москві чітко розуміють, що використання ядерної зброї просто прискорить розпад Російської Федерації.
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