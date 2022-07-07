ru ua
Чт, 07 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Експерт оцінив ймовірність застосування Росією ядерної зброї проти України

Новость на русском →
Київ, Четвер 07 липня 2022 08:38
Експерт оцінив ймовірність застосування Росією ядерної зброї проти України Фото: Путін готовий до застосування ядерної зброї в Україні (kremlin.ru)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Росії Володимир Путін готовий до застосування ядерної зброї в Україні. Однак він враховує чіткі сигнали про удар у відповідь з боку США і Британії.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

За словами експерта, російський президент також може вдатися до знищення одного з ядерних об'єктів на території нашої країни.

"Саме тому він в перший день захопив Чорнобильську станцію, а потім кинув величезні зусилля для захоплення Запорізької атомної станції. Але наскільки це йому може вдатися - це вже питання", - вважає Бадрак.

Експерт невпевнений, що Путіну це вдасться, оскільки він отримає потужні удари у відповідь з боку Сполучених Штатів і Великої Британії.

"Вони вже про це попередили Путіна. Тому я думаю, що він буде це враховувати", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська перетворили Запорізьку атомну електростанцію на військову базу. На території станції розмістили РСЗВ "Смерч" і "Град", а також танки і бронетранспортери.

З точки зору безпеки такі дії окупантів можуть призвести до катастрофічних наслідків не тільки для України, а й для всієї Європи.

Крім того, на думку глави української розвідки Кирила Буданова, в Москві чітко розуміють, що використання ядерної зброї просто прискорить розпад Російської Федерації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Ядерна війна Війна в Україні
NEWS
ЗСУ сьогодні відбили штурми росіян на кількох напрямках фронту, - зведення Генштабу
ЗСУ сьогодні відбили штурми росіян на кількох напрямках фронту, - зведення Генштабу
DAILY
Валентин Бадрак: Без потужних постачань зброї ця війна може тривати роками
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Валентин Бадрак: Без потужних постачань зброї ця війна може тривати роками