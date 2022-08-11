США вважатимуть неприйнятним застосування ядерної зброї у війні РФ проти України
Фото: США вважатимуть неприйнятним застосування ядерної зброї у війні РФ проти України (Samuel Corum/Getty Images)
В США зазначили, що у разі застосування ядерної зброї в Україні, це буде мати "серйозні наслідки" для всього світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ глави Стратегічного командування Збройних сил США адмірала Чарльза Річарда.
Адмірал Річард заявив, що якщо Росія наважиться на використання ядерної зброї у війні проти України, то це буде мати наслідки по всьому світу.
"Застосування ядерної зброї в цій війні було б абсолютно неприйнятним і для нас, і для решти світу", - сказав адмірал.
Нагадаємо, що раніше РБК-Україна повідомляло про ймовірність застосування Росією ядерної зброї проти України.
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