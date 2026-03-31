Нестабильная погода в Украине: где сегодня будут идти дожди, а где - с мокрым снегом

Сегодня, 31 марта, в Украине ожидается влажная и нестабильная погода с дождями по всей территории. Такие погодные условия организует циклон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram .

Погода в Украине

"В Украине март завершится влажной погодой - временами дожди, которым мы на самом деле очень рады. Потому что без весенних дождей зеленые листочки скромно никак не хотят появляться". - сообщила Диденко.

По ее словам, погода сегодня предполагается нестабильная, а температура воздуха ожидается интересной и неоднородной.

На западе Украины ожидается прохладная температура - днем лишь +4...+9 градусов, а в Карпатах возможен даже мокрый снег.

В то же время в большинстве регионов будет значительно теплее от +10 до +15 градусов. Самые высокие температуры прогнозируют в центральных и восточных областях - в частности на Полтавщине, Сумщине, Харьковщине, Черкасщине и в районе Кропивницкого, где воздух прогреется до +14...+19 градусов.

Погода в Киеве

В столице март завершится дождем и сравнительно теплой погодой. Как отметила синоптик, сегодня влажный воздух в Киеве прогреется до +15 градусов.

Что дальше

По предварительным прогнозам, в течение недели в Украине сохранится влажная погода с периодическими дождями.

В то же время на Вербное воскресенье осадки вероятны только на юге страны, тогда как в большинстве регионов ожидается больше солнца и умеренно теплая весенняя погода.