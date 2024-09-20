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Несет угрозу европейской безопасности: Британия в ОБСЕ о передаче РФ иранской баллистики

Фото: флаг Великобритании (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Великобритания осуждает передачу Ираном баллистических ракет в Российскую Федерацию. Это представляет угрозу не только Украине, но и всей европейской безопасности.

Об этом заявил постоянный представитель Британии при ОБСЕ Нил Голланд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что на прошлой неделе страна-агрессор созвала одно из самых "лицемерных заседаний Совета безопасности", которое касалось передачи западных вооружений Украине. Голланд подчеркнул, что это было "циничное использование Совбеза", чтобы критиковать поддержку суверенного государства (Украины) в осуществлении им законного права на защиту от российского вторжения.

"Но, выдвигая эти обвинения, РФ преуспела лишь в освещении собственных двойных стандартов и дезинформации - характерных признаков ее злонамеренных действий на нашем континенте и за его пределами. Ведь всего за несколько дней до встречи мы узнали, что Россия получила иранские баллистические ракеты", - заявил он.

Посол Великобритании добавил, что передача России баллистических ракет от Ирана "представляет прямую угрозу европейской безопасности". Кроме того, получение Россией ракет от Северной Кореи также нарушает Резолюцию Совбеза ООН.

Также он объяснил две ключевые разницы между ситуациями с Украиной и Россией. В частности, Украине предоставляют оружие как суверенному государству, чтобы оно имело возможность защищать себя. Тем временем РФ использует предоставленное оружие для ведения войны.

"В одном случае оружие поставляется суверенному государству, Украине, чтобы дать ему возможность защитить себя в соответствии с международным правом. Во втором - оружие направляется России, ведущей агрессивную войну против своего соседа, нарушающей Устав ООН и Хельсинкский заключительный акт. Более того, это оружие используется для причинения страданий украинскому гражданскому населению", - сказал Голланд.

Глава британской миссии в ОБСЕ решительно осудил обстрел российскими войсками сотрудников МККК 12 сентября в Донецкой области, а также атаку РФ на гражданское грузовое судно в Черном море 11 сентября.

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