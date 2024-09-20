Несе загрозу європейській безпеці: Британія в ОБСЄ про передачу РФ іранської балістики

Він зазначив, що минулого тижня країна-агресор скликала одне найбільш "лицемірних засідань Ради безпеки", яке стосувалося передачі західних озброєнь Україні. Голланд наголосив, що це було "цинічне використання Радбезу", аби критикувати підтримку суверенної держави (України) у здійсненні нею законного права на захист від російського вторгнення.

"Але, висуваючи ці звинувачення, РФ досягла успіху лише у висвітленні власних подвійних стандартів та дезінформації - характерних ознак її зловмисних дій на нашому континенті та за його межами. Адже всього за кілька днів до зустрічі ми дізналися, що Росія отримала іранські балістичні ракети", - заявив він.

Посол Великої Британії додав, що передача Росії балістичних ракет від Ірану "становить пряму загрозу європейській безпеці". Крім того, отримання Росією ракет від Північної Кореї також порушує Резолюції Ради безпеки ООН.

Також він пояснив дві ключові різниці між ситуаціями с Україною та Росією. Зокрема, Україні надають зброю як суверенній державі, аби вона мала можливість захищати себе. Тим часом РФ використовує надану зброю для ведення війни.

"В одному випадку зброя постачається суверенній державі, Україні, щоб дати їй можливість захистити себе відповідно до міжнародного права. У другому - зброя надсилається Росії, яка веде агресивну війну проти свого сусіда, порушує Статут ООН і Гельсінський заключний акт. Більше того, ця зброя використовується для заподіяння страждань українському цивільному населенню", - сказав Голланд.

Поміж цього, голова британської місії в ОБСЄ рішуче засудив обстріл російськими військами співробітників МКЧХ 12 вересня у Донецькій області, а також атаку РФ на цивільне вантажне судно в Чорному морі 11 вересня.