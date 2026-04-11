"Глупые слова": главком армии Нидерландов раскритиковал заявления Трампа о НАТО

Заявления президента США Дональда Трампа относительно НАТО "глупые", поскольку они подрывают авторитет Альянса и сдерживание России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главнокомандующего армии Нидерландов генерала Онно Айхельсхайма телеканалу Sky News.
Айхельсхайм раскритиковал высказывания Трампа и отметил, что публичные сомнения в том, что США должны быть членом Альянса, очень сильно вредят единству НАТО. В то же время генерал считает, что США выполнят обязательства перед НАТО, если это потребуется.
"Наше лучшее средство сдерживания - это союз, который выглядит как союз. Такие заявления этому не помогают... Но, я полностью убежден, что они выполнят статью 5. Если мы попросим их помочь нам, они это сделают", - сказал он.
Генерал при этом согласился с тем, что Европа не должна полагаться исключительно на США и больше инвестировать в собственную безопасность. Однако по его мнению, перевооружение и наращивание сил европейских стран продлится 5-10 лет.
По мнению Айхельсхайма, существует "окно уязвимости" для НАТО. Оно приходится на 2028-2030 годы, когда Альянс будет уязвим максимально из-за разгара перестройки вооруженных сил.
Именно тогда Россия, в теории, может этим воспользоваться. Сейчас российский диктатор Владимир Путин сосредоточен на войне в Украине, но если будет заключено мирное соглашение, его армия может очень быстро восстановить силы.
"Я должен готовиться к худшему... Я не уверен, что он когда-то со временем не проснется таким, потому что он непредсказуем. Он много раз говорил, что хочет бросить вызов, поэтому нам лучше к этому прислушаться и подготовиться", - резюмировал он.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что президент США Дональд Трамп испытывает явное разочарование из-за нежелания союзников поддержать военные действия против Ирана. Во время выступления в Вашингтоне Рютте сказал, что НАТО начинает трансформацию.
При этом известно, что Трамп резко раскритиковал Рютте во время закрытой встречи в Белом доме. Поводом стала позиция Европы относительно конфликта с Ираном. Именно поэтому генсек выступил в Вашингтоне с отдельным заявлением, где признал чрезмерную зависимость Европы от американской армии и назвал это "нездоровой созависимостью".