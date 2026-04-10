"Все пошло наперекосяк": Politico раскрыло детали разговора Трампа и Рютте

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал генерального секретаря НАТО Марка Рютте во время закрытой встречи в Белом доме. Поводом стала позиция Европы по конфликту с Ираном.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico , детали закрытых переговоров раскрыли источники, знакомые с ходом разговора.

"Все пошло наперекосяк"

Встреча Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте планировалась как рабочий визит. Но быстро превратилась в нечто другое.

По словам европейских чиновников, Трамп воспользовался ею, чтобы выразить раздражение тем, что союзники не поддержали американо-израильские действия против Ирана.

"Все пошло наперекосяк", - описал разговор один из европейских чиновников. "Разговор был не что иное, как тирада оскорблений. Трамп, видимо, угрожал сделать что угодно".

Конкретных требований президент не озвучил. В Белом доме, в свою очередь, отрицали, что Трамп вообще выдвигал какие-то условия союзникам.

Реакция НАТО и Европы

В самом альянсе разговор охарактеризовали как "откровенный, но конструктивный". Рютте признал, что Трамп был недоволен, однако подчеркнул - единство НАТО остается.

После встречи Трамп написал в соцсетях, что НАТО "не было рядом, когда это было нужно". Там же он снова поднял тему Гренландии.

Реакция европейских партнеров оказалась осторожной:

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал США не останавливать переговоры с Ираном и заявил о готовности помочь с защитой судоходства в Ормузском проливе после окончания боевых действий.

Франция рассматривает собственные оборонительные шаги.

Коалиция из более 40 стран поддерживает усиление санкций и дипломатического давления на Иран - но без прямого военного участия.

Администрация Трампа рассматривает план наказания отдельных стран НАТО, которые, по мнению американского лидера, не поддержали США и Израиль во время конфликта с Ираном. Деталей пока нет.