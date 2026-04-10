"Все пошло наперекосяк": Politico раскрыло детали разговора Трампа и Рютте
Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал генерального секретаря НАТО Марка Рютте во время закрытой встречи в Белом доме. Поводом стала позиция Европы по конфликту с Ираном.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico, детали закрытых переговоров раскрыли источники, знакомые с ходом разговора.
"Все пошло наперекосяк"
Встреча Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте планировалась как рабочий визит. Но быстро превратилась в нечто другое.
По словам европейских чиновников, Трамп воспользовался ею, чтобы выразить раздражение тем, что союзники не поддержали американо-израильские действия против Ирана.
"Все пошло наперекосяк", - описал разговор один из европейских чиновников. "Разговор был не что иное, как тирада оскорблений. Трамп, видимо, угрожал сделать что угодно".
Конкретных требований президент не озвучил. В Белом доме, в свою очередь, отрицали, что Трамп вообще выдвигал какие-то условия союзникам.
Реакция НАТО и Европы
В самом альянсе разговор охарактеризовали как "откровенный, но конструктивный". Рютте признал, что Трамп был недоволен, однако подчеркнул - единство НАТО остается.
После встречи Трамп написал в соцсетях, что НАТО "не было рядом, когда это было нужно". Там же он снова поднял тему Гренландии.
Реакция европейских партнеров оказалась осторожной:
- Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал США не останавливать переговоры с Ираном и заявил о готовности помочь с защитой судоходства в Ормузском проливе после окончания боевых действий.
- Франция рассматривает собственные оборонительные шаги.
- Коалиция из более 40 стран поддерживает усиление санкций и дипломатического давления на Иран - но без прямого военного участия.
Администрация Трампа рассматривает план наказания отдельных стран НАТО, которые, по мнению американского лидера, не поддержали США и Израиль во время конфликта с Ираном. Деталей пока нет.
После встречи с Трампом Рютте выступил в Вашингтоне с отдельным заявлением. Как сообщало РБК-Украина, генсек НАТО признал чрезмерную зависимость Европы от американской армии и назвал это "нездоровой созависимостью".
По его словам, давление Трампа заставило союзников увеличить оборонные бюджеты, и это открывает путь к равноправному партнерству.
А еще, Рютте коснулся и темы Украины. Генсек заявил, что украинские технологии борьбы с дронами уже защищают союзников на восточном фланге НАТО и страны Персидского залива от российских и иранских беспилотников.
По словам Рютте, этих разработок не существовало еще год назад.