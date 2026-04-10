"Все пошло наперекосяк": Politico раскрыло детали разговора Трампа и Рютте

11:45 10.04.2026 Пт
2 мин
Из-за чего Трамп устроил "тираду оскорблений" генсеку НАТО?
aimg Елена Чупровская
"Все пошло наперекосяк": Politico раскрыло детали разговора Трампа и Рютте Фото: генсек НАТО Марк Рютте и президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал генерального секретаря НАТО Марка Рютте во время закрытой встречи в Белом доме. Поводом стала позиция Европы по конфликту с Ираном.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico, детали закрытых переговоров раскрыли источники, знакомые с ходом разговора.

"Все пошло наперекосяк"

Встреча Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте планировалась как рабочий визит. Но быстро превратилась в нечто другое.

По словам европейских чиновников, Трамп воспользовался ею, чтобы выразить раздражение тем, что союзники не поддержали американо-израильские действия против Ирана.

"Все пошло наперекосяк", - описал разговор один из европейских чиновников. "Разговор был не что иное, как тирада оскорблений. Трамп, видимо, угрожал сделать что угодно".

Конкретных требований президент не озвучил. В Белом доме, в свою очередь, отрицали, что Трамп вообще выдвигал какие-то условия союзникам.

Реакция НАТО и Европы

В самом альянсе разговор охарактеризовали как "откровенный, но конструктивный". Рютте признал, что Трамп был недоволен, однако подчеркнул - единство НАТО остается.

После встречи Трамп написал в соцсетях, что НАТО "не было рядом, когда это было нужно". Там же он снова поднял тему Гренландии.

Реакция европейских партнеров оказалась осторожной:

  • Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал США не останавливать переговоры с Ираном и заявил о готовности помочь с защитой судоходства в Ормузском проливе после окончания боевых действий.
  • Франция рассматривает собственные оборонительные шаги.
  • Коалиция из более 40 стран поддерживает усиление санкций и дипломатического давления на Иран - но без прямого военного участия.

Администрация Трампа рассматривает план наказания отдельных стран НАТО, которые, по мнению американского лидера, не поддержали США и Израиль во время конфликта с Ираном. Деталей пока нет.

После встречи с Трампом Рютте выступил в Вашингтоне с отдельным заявлением. Как сообщало РБК-Украина, генсек НАТО признал чрезмерную зависимость Европы от американской армии и назвал это "нездоровой созависимостью".

По его словам, давление Трампа заставило союзников увеличить оборонные бюджеты, и это открывает путь к равноправному партнерству.

А еще, Рютте коснулся и темы Украины. Генсек заявил, что украинские технологии борьбы с дронами уже защищают союзников на восточном фланге НАТО и страны Персидского залива от российских и иранских беспилотников.

По словам Рютте, этих разработок не существовало еще год назад.

Зеленский оценил угрозу из Приднестровья и сказал, где РФ на самом деле хочет "буферную зону"
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
