Десерт для ленивых: вафельный торт с клубникой и секретным ингредиентом

Ищете идеальный летний десерт, который не требует выпечки и готовится за считанные минуты? Тогда вы обязательно должны попробовать этот вафельный торт с ароматным клубничным соусом и неожиданным штрихом базилика!

РБК-Украина делится невероятно простым, но изысканным рецептом легкого вафельного торта от кулинара Марины Романченко.

Ингредиенты (на 6-8 порций)

Вафельные лепешки: 5-6 шт.

Маскарпоне: 250 г

Сливки (33%): 150 мл

Сахарная пудра: 1-2 ст. л.

Ванильный экстракт: 1 ч. л.

Базилик (листья): небольшая горсть

Шелковица: 150 г

Малина: 200 г (можно использовать красную и желтую)

Для клубничного соуса:

Клубника: 150 г

Сахар: 1 ст. л. (по желанию)

Лимонный сок: 1 ч. л.

Приготовление (20 минут + охлаждение)

Готовим крем

В глубокой миске взбейте сливки до мягких пиков. В отдельной емкости тщательно смешайте маскарпоне, сахарную пудру, ванильный экстракт и мелко нарезанные листья базилика. Аккуратно, осторожными движениями, соедините маскарпоновую смесь со взбитыми сливками, чтобы получить нежный, воздушный крем.

Делаем клубничный соус

Клубнику (можно добавить сахар и лимонный сок) перетрите блендером до однородной консистенции или просто разомните вилкой. По желанию, можно немного прогреть смесь на небольшом огне, чтобы получить более густой соус.

Готовим ягодную вставку

Часть шелковицы и малины слегка разомните вилкой, добавив щепотку лимонного сока - это создаст эффект легкого ягодного "варенья". Остальную часть ягод можно оставить целыми.

Собираем торт

Выложите на вафельный корж первый слой крема.

Затем распределите ягодную вставку (или целые ягоды), чередуя шелковицу, желтую и красную малину, если вы используете разные виды ягод.

Повторяйте слои, чередуя коржи, крем и ягоды.

Верхний слой покройте кремом, щедро полейте клубничным соусом и украсьте свежими ягодами и листочками базилика.

Охлаждение

Поставьте готовый торт в холодильник на три часа. Это позволит коржам немного пропитаться кремом, но при этом сохранить свою приятную хрусткость.

Этот вафельный торт станет идеальным легким десертом без выпечки для жаркого летнего дня!