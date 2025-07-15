Десерт для ленивых: вафельный торт с клубникой и секретным ингредиентом
Ищете идеальный летний десерт, который не требует выпечки и готовится за считанные минуты? Тогда вы обязательно должны попробовать этот вафельный торт с ароматным клубничным соусом и неожиданным штрихом базилика!
РБК-Украина делится невероятно простым, но изысканным рецептом легкого вафельного торта от кулинара Марины Романченко.
Ингредиенты (на 6-8 порций)
- Вафельные лепешки: 5-6 шт.
- Маскарпоне: 250 г
- Сливки (33%): 150 мл
- Сахарная пудра: 1-2 ст. л.
- Ванильный экстракт: 1 ч. л.
- Базилик (листья): небольшая горсть
- Шелковица: 150 г
- Малина: 200 г (можно использовать красную и желтую)
Для клубничного соуса:
- Клубника: 150 г
- Сахар: 1 ст. л. (по желанию)
- Лимонный сок: 1 ч. л.
Приготовление (20 минут + охлаждение)
Готовим крем
В глубокой миске взбейте сливки до мягких пиков. В отдельной емкости тщательно смешайте маскарпоне, сахарную пудру, ванильный экстракт и мелко нарезанные листья базилика. Аккуратно, осторожными движениями, соедините маскарпоновую смесь со взбитыми сливками, чтобы получить нежный, воздушный крем.
Делаем клубничный соус
Клубнику (можно добавить сахар и лимонный сок) перетрите блендером до однородной консистенции или просто разомните вилкой. По желанию, можно немного прогреть смесь на небольшом огне, чтобы получить более густой соус.
Готовим ягодную вставку
Часть шелковицы и малины слегка разомните вилкой, добавив щепотку лимонного сока - это создаст эффект легкого ягодного "варенья". Остальную часть ягод можно оставить целыми.
Собираем торт
- Выложите на вафельный корж первый слой крема.
- Затем распределите ягодную вставку (или целые ягоды), чередуя шелковицу, желтую и красную малину, если вы используете разные виды ягод.
- Повторяйте слои, чередуя коржи, крем и ягоды.
- Верхний слой покройте кремом, щедро полейте клубничным соусом и украсьте свежими ягодами и листочками базилика.
Охлаждение
Поставьте готовый торт в холодильник на три часа. Это позволит коржам немного пропитаться кремом, но при этом сохранить свою приятную хрусткость.
Этот вафельный торт станет идеальным легким десертом без выпечки для жаркого летнего дня!