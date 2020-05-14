Україна в ТКГ виключила можливість закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції

Фото: представник України в ТКГ Олексій Резніков (facebook com)

Вибори на окупованому Донбасі зможуть відбутися виключно відповідно до Конституції

Українська сторона під час переговорів Тристоронньої контактної групи у Мінську вкотре виключила можливість закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента України.

Як повідомляється, під час роботи політичної групи українська сторона наголосила, що вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу можуть відбутися відповідно до Конституції та законодавства України та на основі Копенгагенських критеріїв ОБСЄ, зокрема в частині стабільності установ, які гарантують демократію, верховенство права, дотримання прав людини та захисту прав меншин, виключно після отримання Україною контролю над кордоном.

Окремо було підкреслено необхідність відкриття нових КПВВ на лінії розмежування, з огляду передусім на гуманітарні критерії, та зазначено, що КПВВ у Золотому облаштоване й готове до роботи у будь-який час.

У контексті обговорення графіка роботи ТКГ Україна наголосила на готовності працювати у форматі 24/7.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр України Олексій Рєзніков заявив, що особливий статус Донбасу ніколи не буде внесено в Конституцію.

Раніше повідомлялося, що представники Російської Федерації в тристоронній контактній групі намагаються підняти це питання на кожній зустрічі.

Крім того, згідно з даними опитувань, понад 60% українців проти особливого статусу Донбасу.

Автор: Инна Собора