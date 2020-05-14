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Трамп допускає, що міг би розірвати всі зв'язки з Китаєм

Новини » Коронавірус     14.05.2020 - 17:50
Трамп допускає, що міг би розірвати всі зв'язки з Китаєм
Фото: президенти США і КНР - Дональд Трамп і Сі Цзіньпін (flickr)

Якби це сталося, США заощадили б 500 млрд доларів, заявив американський президент

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що міг би розірвати всі зв'язки з Китайською Народною Республікою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FOX Business.

Сьогодні американський президент зробив одну з найгучніших заяв у бік Китаю.

Зокрема, відповідаючи на питання, які заходи можуть ухвалити Штати у відповідь на можливе приховування Китаєм даних про коронавірус, Трамп заявив: "Є багато речей, які ми могли б зробити. Ми могли б розірвати всі відносини".

Адміністрація президента США обмірковує кілька шляхів можливого покарання або отримання фінансової компенсації від Китаю.

"Тепер, якби ви це зробили, що б сталося? Ви б заощадили 500 мільярдів доларів, якщо б розірвали відносини", - додав Трамп.

Дональд Трамп практично щодня звинувачував Китай в приховуванні реальних даних про коронавірус. Днями Федеральне бюро розслідувань США заявило про спроби Китаю незаконно отримати інформацію про дослідження вірусу, які проводять американські організації.

Офіційний Пекін відкидає всі звинувачення. Кілька днів тому посол КНР в Берліні Ву Кен заявив, що Китай відкритий для незалежного міжнародного розслідування, яке допоможе встановити походження вірусу.

Також РБК-Україна повідомляло, що Трамп має намір розглянути законопроект про введення санкцій щодо Китаю, якщо Пекін "не буде співпрацювати і не надасть повний звіт про події, які призвели до спалаху" коронавірусу.

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України КитайДональд Трампдипломатические отношенияКоронавірус
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