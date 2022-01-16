Вдень до +3 та без опадів: прогноз погоди на сьогодні
Погода в Україні сьогодні, 16 січня 2022 року, буде сухою. Денна температура повітря місцями досягне +3.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр.
Погода в регіонах
На заході України мінлива хмарність і без опадів, вдень від -1 до +3, вночі від -2 до -6. На півночі вдень від -1 до +1, вночі від -1 до -4. На сході теж без опадів, вдень від -1 до +1, вночі від -3 до -5.
У центральній частині вдень від -1 до +2, вночі від -2 до -4. На півдні мінлива хмарність, вдень від -1 до +2, вночі від 0 до -3.
Фото: погода в регіонах
Погода в Києві
У Києві сьогодні вдень від -1 до +1, вночі від -1 до -3, вітер північно-західний, 5-10 метрів на секунду.
Фото: погода в Києві
Нагадаємо, напередодні негода в Україні знеструмила майже 1 500 населених пунктів, РБК-Україна писало, які регіони постраждали найбільше.
В п'ятницю сильний вітер обрушився на Чернівці, там зірвало дах кінотеатру і обірвало дроти, в результаті чого частина обласного центру була знеструмлена.