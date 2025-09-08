В Непале заблокировали десятки соцсетей, среди них Facebook и YouTube

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Отмечается, что всего в стране ограничили пользование 26 платформами, среди них мессенджеры WhatsApp, Facebook, Instagram и WeChat, а также порталы YouTube и LinkedIn.

Запрет вступил в силу в четверг, 4 сентября, после того, как истек выдвинутый соцсетям недельный ультиматум.

Санкции вызвали путаницу по всей стране и опасения касательно влияния на свободу прессы и туристическую отрасль, а особенно - на способность семей поддерживать связь с родственниками, которые работают за рубежом в статусе трудовых мигрантов.

Согласно данным переписи, на которые ссылается исследовательский институт Nepal Economic Forum, по состоянию на 2021 год около 7,5% из 29 миллионов населения Непала проживало за пределами страны.

Причина запрета и альтернативы

В Министерстве коммуникаций и информационных технологий Непала сообщили, что запрет ввели после отказа платформ выполнять новый закон о регулировании соцсетей, несмотря на несколько официальных запросов.

Отныне правительство требует, чтобы платформы получали лицензию и назначали представителя, который сможет рассматривать жалобы.

"Мы пять раз просили их зарегистрироваться у нас. Что делать, если они нас не слушают?", - сказал представитель министерства Гаджендра Кумар Тхакур.

Пользователи выражали свое возмущение в соцсетях за несколько часов перед введением запрета. Некоторые шутили, публикуя свои почтовые адреса и намекая, что страна возвращается во "времена переписки".

Многие начали переходить на Viber и TikTok - единственные крупные соцсети, согласившиеся на регистрацию.

Также подали заявки на регистрацию еще две менее известные платформы - Hamro Patro и Global Diary.

Свобода слова и удар по туриндустрии

Решение правительства вызвало опасения ограничения свободы слова в Непале, хотя страна и далее сохраняла активное пространство для дискуссий, тогда как во многих соседних государствах демократические свободы уже сузились.

Критики отмечают, что премьер-министр Кхадга Прасад Шарма Оли годами пытался установить контроль правительства над высказываниями, но этому мешали протесты, в том числе и внутри его собственной партии.

В ноябре 2023 года Непал запретил TikTok, заявив, что приложение вредит "общественной гармонии". TikTok согласился зарегистрироваться в правительстве. Через девять месяцев - в августе 2024 года, - запрет отменили.

Оли получил поддержку после недавнего указания Верховного суда об обязательной регистрации медиаплатформ, чтобы сделать их ответственными в случае распространения ложной информации.

"Всеобъемлющий запрет соцсетей в Непале создает опасный прецедент для свободы прессы. Правительство должно немедленно отменить это распоряжение и восстановить доступ к социальным платформам, которые являются необходимым инструментом для реализации свободы прессы", - заявила в своем заявлении региональный директор Комитета защиты журналистов Бех Лих Йи.

Туроператоры отмечают, что помимо проблем с коммуникацией, запрет также ударил по важной для страны туристической индустрии.

"Для нас соцсети были чрезвычайно популярным каналом коммуникации. Теперь этого нет, и ситуация похожа на кошмар. Нет коммуникации - нет бизнеса", - сказал директор компании Shangri-La Nepal Trek Джибан Гхимире.