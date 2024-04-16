США блокируют TikTok. Сделают ли так же в Украине и что об этом думают блогеры

В США хотят полностью заблокировать TikTok, который очень популярный среди молодежи. Такая же участь может ожидать эту соцсеть и в Украине. Тем более что все основания для этого есть.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что не так с TikTok, какие он несет угрозы для национальной безопасности, влияет ли приложение на здоровье подростков и взрослых, а также что о потенциальной блокировке сервиса для просмотра видео думают украинские блогеры.

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Что известно о возможной блокировке TikTok в США

Выделение Украине американской помощи, за которое представители Конгресса США пообещали взяться на этой неделе, получило неожиданный поворот.

В ночь на вторник по киевскому времени спикер Палаты представителей Майк Джонсон опубликовал пакет из четырех законопроектов, которым предусмотрена помощь Украине, Израилю, Тайваню, а также комплекс других мер по национальной безопасности США.

В частности, речь идет и о запрете сверхпопулярной в США соцсети TikTok. Детали пока неизвестны - текст законопроекта обещают опубликовать впоследствии.

Но, вероятно, он будет похож на тот, который в прошлом месяце уже был принят в Палате представителей уверенным большинством голосов.

В нем предполагается, что ByteDance - китайская компания-владелец TikTok - должна продать приложение другой компании, которая будет одобрена американским правительством. На это дается полгода, в противном случае TikTok будет запрещен на территории США, где у него до 170 миллионов пользователей.

В китайском Министерстве торговли считают, что блокирование доступа к просмотру сети TikTok - не самый плохой вариант, ведь продажа компании станет ударом значительно сильнее как по самой компании-владельцу, так и бизнесу, который представляет Китай.

Как бы то ни было, вышеупомянутый законопроект еще должен быть одобрен американским Сенатом. Однако президент Джо Байден пообещал, что подпишет его в случае такого одобрения.

Заметим, что потенциальная стоимость TikTok оценивается в 100-150 миллиардов долларов. Но по сообщениям деловых медиа, ByteDance отказывается продавать приложение, а мотивирует его многомиллионную аудиторию к протестам против запрета TikTok в США.

Перерастут ли эти протесты в массовые манифестации - неизвестно. Но, по информации американских СМИ, Китай не будет жестко реагировать на запрет, так как на сегодняшний день это не является приоритетом для КНР и не столь важным экономическим сегментом влияния.

Закроют ли TikTok в Украине

Пока конкретных заявлений от высокопоставленных должностных лиц относительно 100%-ной блокировки этой соцсети не звучало.

Однако глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин уверяет: если TikTok и дальше не будет реагировать на случаи российской пропаганды, то украинские власти будут вынуждены ввести ограничения касательно продукта ByteDance. Тем более что опыт блокирования соцсетей у Украины есть.

Также, по словам нардепа, если соответствующие украинские органы сочтут нужным заблокировать TikTok в нашем государстве, то это будет осуществлено "не оглядываясь на партнеров".

"У нас есть практика блокирования социальных сетей, обращение специальных служб, заседание СНБО, указ Президента, введение в действие, судебные процессы, если они будут… Центр противодействия дезинформации при СНБО издал целую сеть, которая в ТikТоk занимается российской пропагандой. Реакции ТikТоk слышал. Если ТikТоk не будет реагировать, и это будет только усиливаться, такая ситуация может появиться. Пока, я так понимаю, власть не чувствует потребность это делать. Ну, и всегда сначала лучше попробовать договориться, чем сразу переживать самые жесткие меры", - говорит Юрчишин.

Интересно, что почти сразу после этого интервью в ТikТоk "залетел" новый тренд.

Так, в сети распространяются видео, на которых якобы украинские мужчины снимают себя на видео на отдыхе и называются "уклонистами".

Поначалу это казалось кому-то веселым. Однако дальнейшая популяризация этого тренда свидетельствует о целенаправленной ИПСО, целью которой является раскол общества.

"Подобный контент быстро набирает просмотры и комментарии аудитории - одобрительные и критические, но дискуссии под этими видео только продвигают их в тренды. Для подобного контента одновременно были созданы "народные" песни, в текстах которых всегда прослеживается основной месседж - восхваление "уклонистов", - говорится в заявлении Главного управления разведки МО Украины от 16 апреля.

О целенаправленной вражеской пропагандистской кампании свидетельствуют синхронность появления такого контента, анонимность авторов и продвижение видео организованными группами ботов.

Не стоит также забывать, что в ТikТоk-трендах нередко появляется контент с временно оккупированных Россией украинских территорий, где якобы "местные жители" радуются и хвастаются тем, как им хорошо стало жить с приходом захватчиков.

Таким образом, с точки зрения вопроса защиты территориальной целостности и суверенитета государства, блокирование ТikТоk для украинских пользователей выглядит вполне логичным.

Важно! Если вам известны ТikТоk-каналы, которые ведут подрывную деятельность против Украины и вы хотите присоединиться к очистке украинского информационного пространства от российского мусора, присылайте ссылку на вражеские ресурсы по электронному адресу cpd@rnbo.gov.ua.

Что о блокировании ТikТоk думают украинские блогеры

Согласно данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в начале 2024 года, доля украинцев, считающих ограничением прав более активный контроль государством информации в интернете, выросла до 49% (в 2022-м так думали всего 30% украинцев).

Зато ТikТоk-блогеры с огромными аудиториями, судя по всему, не слишком беспокоятся о возможной блокировке соцсети в Украине.

Кэнди Суперстар:

Я все же настроена положительно. Думаю, что TikTok в Украине не будет заблокирован. По крайней мере, на сегодняшний день официальной информации на этот счет нет.

Для меня TikTok - это соцсеть, которая дала мне огромный толчок в моей блогерской деятельности, и которая дает мне ежедневную мотивацию снимать новые видео, придумывать креативные идеи и проявляться, ведь здесь у каждого человека есть возможность показать себя и то, что он делает, всему миру. Тем более без вложений в продвижение или в рекламу, потому что здесь задача пользователей - только снимать алгоритмически "правильный" контент, который нравится зрителям и залетает в рекомендации. И все.

Что я буду делать, если все-таки это произойдет? Моя более чем 5-миллионная аудитория в TikTok состоит также и из подписчиков из других стран - Америка, страны Европы и т. д. Поэтому, конечно же, я бы не хотела забрасывать дело, которое я развивала более двух лет.

Candy Superstar (фото: instagram.com/candy__superstar)

Алексей и Наталья Мухины:

Мы не сильно расстроимся. Когда есть личный бренд и узнаваемость - то можно заходить в любую соцсеть. Главное: опыт ведения, дисциплина и регулярность постинга.

Алексей и Наталья Мухины (фото: instagram.com/oleksiy_mykhin)

Shadu:

Конечно, мы уже привыкли к TikTok. Это та платформа, которая дает толчок молодым и перспективным людям. Я считаю неуместным закрытие. Это абсурд! Что там плохого в этой платформе? Если оно не касается безопасности страны - то пусть работает, и дает возможность людям продвигать свое творчество. Эксперты лучше бы занялись какими-то эффективными решениями, а не бессмысленными идеями…

Shadu (фото: instagram.com/offi_shadu)

KOVALEVA:

К блокированию TikTok в Украине отношусь отрицательно. Как и к любой другой блокировке: будь то TikTok или Telegram. Заблокировать их хотят из-за ИПСО, которое у них распространяется, так пусть блокируют исключительно ИПСО, а не полностью соцсети! С другой стороны с блокировкой VK и Likee я согласна, так как это российские социальные сети.

TikTok и так отчасти был заблокирован для блогеров с начала войны, поэтому для его нормального функционирования все равно приходилось использовать VPN и т. д. Поэтому для меня как блогера в этом вопросе ничего не изменилось. Он больше ударит по нашему населению, которое проводит в нем свое свободное время.

Вместе с тем, TikTok не является моей главной соцсетью. Я все свои социальные сети развиваю параллельно, без выделения какой-либо из них.

KOVALEVA (фото: facebook.com/1kovalleva)

Женя Белозеров:

Если честно, я не верю, что TikTok могут заблокировать. Это большая площадка, которую многие украинцы используют для распространения правды о войне. Не говоря о брендах, продающих здесь свой продукт, и украинских музыкантах, использующих TikTok для популяризации своего творчества. А это уже положительно отражается на экономике страны.

Лично стараюсь не зацикливаться на том, чего еще не произошло, но если все же TikTok закроют в Украине, то всегда есть YouTube (со своим разделом Shorts) и Instagram Reels.

Как бы то ни было, Роман Грищук сказал, что в этом вопросе все будет нормально. А я ему верю!

Женя Белозеров (фото: instagram.com/jack_belozerov)

В каких странах TikTok уже заблокирован

Многие государства ввели ограничения по использованию TikTok на смартфонах и других гаджетах, принадлежащих чиновникам и парламентариям, мотивируя это тем, что приложение представляет "неприемлемый уровень риска для конфиденциальности и безопасности".

В настоящее время TikTok частично или полностью запрещен в таких странах, как:

Афганистан (талибы запретили TikTok, заявив, что контент платформы "не отвечает исламским законам")

Австралия

Бельгия

Дания

Индия

Непал (здесь запрещен TikTok из-за "нарушения социальной гармонии")

Нидерланды

Новая Зеландия

Норвегия

Сомали

Тайвань

Великобритания

Следует отметить, что список стран, принимающих меры против TikTok, постоянно растет.

Как TikTok влияет на здоровье людей

Многочисленные результаты научных исследований свидетельствуют, что алгоритм TikTok регулярно подвергают пользователей контенту, который может нанести вред их психическому здоровью.

Здесь стоит обратить внимание на то, что негативно на ментальное здоровье, говорят психологи, влияет не само приложение, как таковое, а публикуемый там контент.

"Мы не можем говорить о влиянии непосредственно TikTok на людей. Влияет тематика видео, страна происхождения контента… Вопрос психического здоровья человека связан прежде всего с потребляемой им информацией. Особенно в наше время. Раньше влияние было меньше. Но сейчас количество и объемы информации, продуцируемой в частности TikTok, превышают способность человека изучать, анализировать и принимать какие-то решения", - прокомментировал РБК-Украина академик Украинской академии наук, доцент кафедры общей и медицинской психологии Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца Виталий Лунев.

По его словам, риски для ментального здоровья "состоят в том, что в виде видеоконтента могут быть спродуцированы серии, несущие определенное идеологическое содержание, или связанные с человеческими ценностями".

"Для ментального здоровья вижу одну из самых больших проблем в том, что наше общество перешло на нарцистический дискурс. Поэтому постоянно навязываются идеи бесконечного получения чего-то: вишизм, материализм, или даже программы, которые поощряют тебя к постоянному психологическому развитию, изменению поведения... Оно выглядит привлекательно, но на самом деле - это как принуждение", - говорит эксперт.

Психолог обращает внимание на то, что постоянное пересмотр Reels может привести к потере интереса к обычной человеческой жизни.

В то же время, если раньше психологи работали с подростками, "решая какие-то вопросы из-за проблем в жизни или родителями", то сейчас дети "комплексуют, переживают, что на них кто-то не подписывается, или отписывается, или их видео не смотрят".

"Дети сейчас уровень медийности ставят на высокую ступень. Сейчас сложно мотивировать ребенка поступать в хороший университет, потому что их друзья, сверстники зарабатывают тысячи долларов с помощью социальных сетей… Медийные технологии меняют парадигму жизни на предстоящие десятилетия. Существенное влияние на психическое и ментальное здоровье имеют последствия и для физического", - говорит специалист.

Однако Лунев отмечает: все риски касаются исключительно потребляемого человеком контента.

"TikTok - это дополнительный инструмент. Раньше к мобильным тоже относились с опаской. Это вопрос психологической гигиены - научиться жить своей реальной жизнью, где эти дополнительные функции - гаджеты, приложения - будут лишь дополнительными. То есть ни Facebook, ни TikTok, ни велосипед, ни самокат влияния не имеют. Влияет на то, как человек этим пользуется", - резюмировал он.