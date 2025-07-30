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Австралия введет частичный запрет на Youtube: кого будут касаться ограничения

Среда 30 июля 2025 11:25
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Австралия введет частичный запрет на Youtube: кого будут касаться ограничения Фото: Австралия введет частичный запрет на Youtube (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Австралия запретит пользование видеохостингом YouTube детям младше 16 лет, чтобы защитить детей от "хищнических алгоритмов", подменяющих идентичность.

Об этом заявила министр коммуникаций Австралии Аника Уэллс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

О намерении внести в законодательство поправки, вводящие возрастной ценз для социальных сетей, таких как Facebook, Tiktok и Instagram, в Австралии заявили в 2024 году, однако изначально не планировалось включать в этот список Youtube, который широко используется в школах.

В видеохостинге выразили удивление этим изменением, заявив, что YouTube является платформой для публикации видео, а не социальной сетью.

YouTube блокирует каналы подсанкционных лиц

Напомним, 28 июля YouTube заблокировал на территории Украины канал российской журналистки Юлии Латыниной и два канала бывшего народного депутата Украины Геннадия Балашова, который в начале полномасштабного вторжения РФ выехал из Украины.

Также недавно YouTube заблокировал на территории Украины еще два канала, которые распространяли российскую пропаганду. Один из каналов принадлежит беглому нардепу Артему Дмитруку.

Перед этим YouTube заблокировал каналы бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича и других лиц, против которых ранее были введены санкции.

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