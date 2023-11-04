В Непале произошло мощное землетрясение: погибли по меньшей мере 69 человек

Un terremoto di magnitudo 5.6 ha colpito il nordovest del Nepal. Si registrano oltre 50 morti, ma il bilancio è destinato ad aumentare. Ил sisma ha auto origine a una profondità di 17,9 chilometri vicino alla città di Jumla. pic.twitter.com/fvruWyM727— Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) November 3, 2023

Мощные землетрясения

В сентябре этого года в Марокко произошло мощное землетрясение в горах Высокого Атласа магнитудой 6,8 балла. В результате было разрушено большое количество построек, а число жертв составило более 2600 человек.

А 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома. По последним данным, число погибших только в Турции превысило 50 тысяч.

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