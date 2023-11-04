В Непалі стався потужний землетрус: загинуло щонайменше 69 людей

Потужні землетруси

В вересні цього року в Марокко стався потужний землетрус у горах Високого Атласу магнітудою 6,8 бала. В результаті було зруйновано велику кількість будівель, а число жертв склало понад 2600 людей.

А 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків. За останніми даними, кількість загиблих лише у Туреччині перевищила 50 тисяч.

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