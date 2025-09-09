Непал снял запрет на соцсети после массовых протестов с 19 погибшими

Непал отказался от запрета соцсетей после протестов, во время которых полиция расстреляла 19 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам представителя правительства и министра по вопросам коммуникаций и информационных технологий Притхви Суббы Гурунга, решение об отмене запрета, введенного на прошлой неделе, уже официально вступило в силу.

В Непале отменили ограничение на доступ к соцсетям, которое действовало менее суток, после массовых антикоррупционных протестов, вспыхнувших из-за этого запрета и приведших к гибели 19 человек. Об этом во вторник заявил представитель правительства, добавив, что в Катманду (столица) одновременно введен комендантский час.

Напомним, правительство Непала ограничило пользование 26 платформами, среди них мессенджеры WhatsApp, Facebook, Instagram и WeChat, а также порталы YouTube и LinkedIn. Запрет вступил в силу 4 сентября.

Законопроект подвергся широкой критике как инструмент цензуры и наказания оппонентов правительства, которые выражают свои протесты в интернете. Правозащитные группы назвали его попыткой правительства ограничить свободу слова и нарушить основные права.

8 сентября жители Катманду, Покхары и других городов Непала вышли на акцию протеста. Они выступали против коррупции и решения властей заблокировать более 20 социальных сетей и сервисов - в том числе Facebook, Instagram, TikTok и YouTube.

В Катманду протестующие прорвали колючую проволоку вокруг здания парламента и заставили полицию отступить внутрь парламентского комплекса. Впоследствии полиция открыла огонь по протестующим - 19 человек погибли и 145 получили ранения.

Митинг назвали протестом поколения Z, что обычно касается людей, рожденных между 1995 и 2010 годами.

В 2023 году Непал запретил приложение для обмена видео TikTok за нарушение "социальной гармонии, доброй воли и распространение непристойных материалов". Запрет сняли в прошлом году после того, как руководство TikTok пообещало соблюдать местные законы.

Напомним, в США планируют полностью заблокировать TikTok. О причинах и последствиях такого решения, - читайте в авторском материале РБК-Украина.

Ранее РБК-Украина сообщало, что видеохостингом YouTube запретит пользоваться Австралия.