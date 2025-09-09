ua en ru
Непал зняв заборону на соцмережі після масових протестів із 19 загиблими

Непал, Вівторок 09 вересня 2025 10:10
Непал зняв заборону на соцмережі після масових протестів із 19 загиблими Фото: Непал скасував заборону на користування соцмережами (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Непал відмовився від заборони соцмереж після протестів, під час яких поліція розстріляла 19 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У Непалі скасували обмеження на доступ до соцмереж, яке діяло менше ніж добу, після масових антикорупційних протестів, що спалахнули через цю заборону й призвели до загибелі 19 людей. Про це у вівторок заявив представник уряду, додавши, що в Катманду (столиця) одночасно запроваджено комендантську годину.

За словами речника уряду та міністра з питань комунікацій і інформаційних технологій Прітхві Субби Гурунга, рішення про відміну заборони, введеної минулого тижня, вже офіційно набуло чинності.

Нагадаємо, уряд Непалу обмежив користування 26 платформами, серед них месенджери WhatsApp, Facebook, Instagram та WeChat, а також портали YouTube і LinkedIn. Заборона набрала чинності 4 вересня.

Законопроєкт зазнав широкої критики як інструмент цензури й покарання опонентів уряду, які висловлюють свої протести в інтернеті. Правозахисні групи назвали його спробою уряду обмежити свободу слова й порушити основні права.

8 вересня жителі Катманду, Покхари та інших міст Непалу вийшли на акцію протесту. Вони виступали проти корупції та рішення влади заблокувати понад 20 соціальних мереж і сервісів - зокрема Facebook, Instagram, TikTok і YouTube.

В Катманду протестувальники прорвали колючий дріт навколо будівлі парламенту й змусили поліцію відступити всередину парламентського комплексу. Згодом поліція відкрила вогонь по протестувальниках - 19 людей загинули і 145 отримали поранення.

Мітинг назвали протестом покоління Z, що зазвичай стосується людей, народжених між 1995 і 2010 роками.

У 2023 році Непал заборонив застосунок для обміну відео TikTok за порушення "соціальної гармонії, доброї волі та поширення непристойних матеріалів". Заборону зняли минулого року після того, як керівництво TikTok пообіцяло дотримуватися місцевих законів.

Нагадаємо, у США планують повністю заблокувати TikTok. Про причини і наслідки такого рішення, - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що відеохостингом YouTube заборонить користуватися Австралія.

