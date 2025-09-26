ua en ru
Неожиданные лидеры вакансий: кого чаще всего ищут работодатели в Украине

Пятница 26 сентября 2025 07:30
Неожиданные лидеры вакансий: кого чаще всего ищут работодатели в Украине Некоторых специалистов работодатели ищут чаще, чем других (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

С начала текущего года Государственная служба занятости предложила гражданам 309 тысяч вакансий. При этом некоторые из направлений работы (профессий) - оказались особенно популярными среди работодателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЗ.

Кого чаще всего ищут работодатели в Украине

Украинцам рассказали, что в целом с начала 2025 года удалось обеспечить занятостью (найти постоянную или временную работу, а также помочь открыть бизнес) 238 тысяч человек.

При этом специалистов определенных профессий (направлений работы) работодатели искали чаще других (количество вакансий по ним было больше).

Так, согласно информации ГСЗ, больше всего в Украине искали подсобных рабочих - 15 тысяч запросов с начала года.

Речь идет о работниках, которые выполняют вспомогательные работы на производственных участках, строительстве или складах. В их обязанности может входить транспортировка грузов, уборка и сортировка материалов.

Следовательно, такая вакансия не требует какой-либо специальной подготовки.

"Количество людей, которые искали такую работу, выше предложения. "Подсобный рабочий" в своих резюме отметили более 18 тысяч человек", - поделились в ГСЗ.

Далее среди самых популярных предложений работы для граждан упоминаются такие:

  • водитель автотранспортных средств - более 13 тысяч запросов с начала года (количество соискателей работы - 10,6 тысячи человек);
  • продавец продовольственных товаров - чуть более 13 тысяч рабочих мест (для почти 20 тысяч соискателей работы в этом направлении);
  • продавец-консультант - чуть более 9 тысяч запросов (спрос среди соискателей работы - 11 тысяч);
  • повар - работодатели предлагали такую работу почти 8,7 тысячи раз (и выбирали работников из почти 12 тысяч соискателей работы);
  • уборщик служебных помещений - предложений было почти 8 тысяч (соискателей работы в этом направлении было 10,5 тысяч);
  • бухгалтер - таких работников работодатели искали 6,7 тысячи раз (тогда как претендентов на должности за отчетный период насчитывалось почти 9 тысяч);
  • учитель учреждения общего среднего образования - преподаватель начальных школ, гимназий и лицеев - запрос на такую работу был на уровне 4,7 тысячи (против 7 тысяч педагогов, которые стремились устроиться на эти вакансии);
  • швея - работодатели предложили 4,6 тысячи вакансий (хотя работников, которые стремятся занять такие должности, только 3,9 тысячи);
  • сестра медицинская (брат медицинский) - подобных предложений было почти 4,5 тысячи (тогда как претендентов на такие должности - 6,7 тысячи).

Кого работодатели в Украине искали реже всего

В завершение в ГСЗ рассказали, что существует также перечень профессий, которые появляются на рынке труда наоборот очень редко.

По одному случаю запроса от работодателей зафиксировали по таким специальностям:

  • заведующий оранжереи;
  • начальник мельницы;
  • математик;
  • бандурист;
  • приготовитель шампанского;
  • ведущий дискотеки.

В эту категорию попали также узкопрофильные мастера, инженеры, техники и электромеханики.

Напомним, ранее мы сообщали, что Государственная служба занятости запустила "умный" сервис для поиска работы в Украине на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Кроме того, мы рассказывали об экспериментальном проекте ГСЗ, в рамках которого украинки могут учиться на условно "мужские" профессии, и объясняли, какие специальности - особенно популярны среди женщин.

Читайте также, с какого возраста разрешено работать в Украине (и при каких условиях) и что компании готовы предлагать некоторым работникам (кроме зарплаты), чтобы "закрыть" свои потребности.

