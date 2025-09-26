Неожиданные лидеры вакансий: кого чаще всего ищут работодатели в Украине
С начала текущего года Государственная служба занятости предложила гражданам 309 тысяч вакансий. При этом некоторые из направлений работы (профессий) - оказались особенно популярными среди работодателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЗ.
Кого чаще всего ищут работодатели в Украине
Украинцам рассказали, что в целом с начала 2025 года удалось обеспечить занятостью (найти постоянную или временную работу, а также помочь открыть бизнес) 238 тысяч человек.
При этом специалистов определенных профессий (направлений работы) работодатели искали чаще других (количество вакансий по ним было больше).
Так, согласно информации ГСЗ, больше всего в Украине искали подсобных рабочих - 15 тысяч запросов с начала года.
Речь идет о работниках, которые выполняют вспомогательные работы на производственных участках, строительстве или складах. В их обязанности может входить транспортировка грузов, уборка и сортировка материалов.
Следовательно, такая вакансия не требует какой-либо специальной подготовки.
"Количество людей, которые искали такую работу, выше предложения. "Подсобный рабочий" в своих резюме отметили более 18 тысяч человек", - поделились в ГСЗ.
Далее среди самых популярных предложений работы для граждан упоминаются такие:
- водитель автотранспортных средств - более 13 тысяч запросов с начала года (количество соискателей работы - 10,6 тысячи человек);
- продавец продовольственных товаров - чуть более 13 тысяч рабочих мест (для почти 20 тысяч соискателей работы в этом направлении);
- продавец-консультант - чуть более 9 тысяч запросов (спрос среди соискателей работы - 11 тысяч);
- повар - работодатели предлагали такую работу почти 8,7 тысячи раз (и выбирали работников из почти 12 тысяч соискателей работы);
- уборщик служебных помещений - предложений было почти 8 тысяч (соискателей работы в этом направлении было 10,5 тысяч);
- бухгалтер - таких работников работодатели искали 6,7 тысячи раз (тогда как претендентов на должности за отчетный период насчитывалось почти 9 тысяч);
- учитель учреждения общего среднего образования - преподаватель начальных школ, гимназий и лицеев - запрос на такую работу был на уровне 4,7 тысячи (против 7 тысяч педагогов, которые стремились устроиться на эти вакансии);
- швея - работодатели предложили 4,6 тысячи вакансий (хотя работников, которые стремятся занять такие должности, только 3,9 тысячи);
- сестра медицинская (брат медицинский) - подобных предложений было почти 4,5 тысячи (тогда как претендентов на такие должности - 6,7 тысячи).
Кого работодатели в Украине искали реже всего
В завершение в ГСЗ рассказали, что существует также перечень профессий, которые появляются на рынке труда наоборот очень редко.
По одному случаю запроса от работодателей зафиксировали по таким специальностям:
- заведующий оранжереи;
- начальник мельницы;
- математик;
- бандурист;
- приготовитель шампанского;
- ведущий дискотеки.
В эту категорию попали также узкопрофильные мастера, инженеры, техники и электромеханики.
