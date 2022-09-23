Необходимость есть, а предпосылок нет. У Путина снова высказались о переговорах с Украиной
В Кремле снова высказались о переговорном процессе РФ с Украиною. Москва считает, что необходимость переговоров есть, но предпосылок нет.
Соответсвующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
"Переговорный процесс, конечно же, востребован. И востребован для достижения наших целей. Но никаких предпосылок мы не усматриваем для переговорного процесса", - сказав Песков.
Спикер Кремля вновь обвинил Украину в приостановке переговорного процесса и заявил, что Киев хочет решать конфликт на поле боя.
"Несколько месяцев тому назад украинская сторона ушла из переговорного процесса, и несколько месяцев тому назад украинская сторона на разных уровнях - от высокого до высшего - заявляла о том, что они собираются решать их проблемы на поле боя", - добавил Песков.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские "референдумы" на оккупированных территориях закроют РФ возможность переговоров и с Украиной, и с цивилизованным миром.
В России также заявили, что после проведения "референдумов" мирных переговоров с Украиной может не быть.
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