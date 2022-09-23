ua ru
Пт, 23 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Необхідність є, а передумов немає. У Путіна знову висловилися про переговори з Україною

Новость на русском →
Москва, П'ятниця 23 вересня 2022 13:50
Необхідність є, а передумов немає. У Путіна знову висловилися про переговори з Україною Фото: прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Кремлі знову висловилися про переговорний процес РФ із Україною. Москва вважає, що необхідність переговорів є, але передумов немає.

Відповідну заяву зробив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Переговорний процес, звичайно ж, затребуваний. І затребуваний для досягнення наших цілей. Але жодних передумов ми не вбачаємо для переговорного процесу", - сказав Пєсков.

Спікер Кремля знову звинуватив Україну у зупиненні переговорного процесу та заявив, що Київ хоче вирішувати конфлікт на полі бою.

"Кілька місяців тому українська сторона пішла з переговорного процесу, і кілька місяців тому українська сторона на різних рівнях - від високого до вищого - заявляла про те, що вони збираються вирішувати їхні проблеми на полі бою", - додав Пєсков.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що російські "референдуми" на окупованих територіях закриють РФ можливість переговорів і з Україною, і з цивілізованим світом.

У Росії також заявили, що після проведення "референдумів" мирних переговорів із Україною може не бути.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні Пєсков
NEWS
У Міноборони висловилися про втрати ЗСУ у війні
У Міноборони висловилися про втрати ЗСУ у війні
DAILY
Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю
Юлія Акимовакоресподент Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю