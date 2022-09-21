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В России исключили переговоры с Украиной после "референдума" на Донбассе

Новина українською →
Москва, Среда 21 сентября 2022 12:39
В России исключили переговоры с Украиной после "референдума" на Донбассе Фото: глава комитета Госдумы РФ по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (росСМИ)
Автор: Мария Кучерявец

После возможного псевдореферендума по "присоединению" Донбасса к России речи о мирных переговорах с Украиной не может быть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по международным делам и лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, цитируемого ТАСС.

"Речь о переговорах, к сожалению, не может быть уже давно. Запад и "подвижная хунта в Киеве" заявили о том, что они не готовы к переговорам", - говорит Слуцкий.

Следует отметить, что эти заявления со стороны российских чиновников звучат, мягко говоря, смешно. Потому что еще раньше на Банковой предупреждали, после "референдумов" РФ сведет на нет возможность мирных переговоров с Украиной.

При этом и президент Владимир Зеленский заявлял, что "референдумы" на оккупированных территориях закроют для Российской Федерации возможность переговоров и с Украиной, и с цивилизованным миром.

Напомним, что 24-27 сентября в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей планируются "референдумы" о так называемом "присоединении к России".

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