Вандали атакували будинок спікера Конгресу США

Фото: Ненсі Пелосі (twitter/golos-ameriki)

Будинок у Сан-Франциско, що належить Ненсі Пелосі, спікеру Палати представників Конгресу США, атакували вандали. У новорічну ніч його розмалювали графіті і червоною фарбою.

Про це повідомляє TMZ.

На білі двері гаража написали: "Скасувати найм" і "Ми хочемо все", а також натяки на помсту через прийнятий бюджет, в якому відхилили пропозицію про виплату постраждалим в пандемію 2 тисяч доларів. Плями червоної фарби, що нагадують кров, були нанесені на асфальт перед додому, гараж і дерево.

Деякі медіа також повідомляють, що поблизу була виявлена свиняча голова.

Поліцейські з Сан-Франциско відповіли на дзвінок про вандалізм в будинку Пелосі близько 3 години ночі за місцевим часом. Був складений протокол поліції, проте неясно, чи є у них підозрювані.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав бюджет на 2021 рік. Він містить пакет заходів підтримки населення та економіки на 900 млрд доларів у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Закон передбачає виплату по 600 доларів на людину, хоча Трамп раніше вимагав збільшити суму до 2 тисяч доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, республіканці відхилили заклик Трампа підвищити суму виплат американцям під час карантину.