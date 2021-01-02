Вандали атакували будинок спікера Конгресу США

Будинок у Сан-Франциско, що належить Ненсі Пелосі, спікеру Палати представників Конгресу США, атакували вандали. У новорічну ніч його розмалювали графіті і червоною фарбою.
Про це повідомляє TMZ.
На білі двері гаража написали: "Скасувати найм" і "Ми хочемо все", а також натяки на помсту через прийнятий бюджет, в якому відхилили пропозицію про виплату постраждалим в пандемію 2 тисяч доларів. Плями червоної фарби, що нагадують кров, були нанесені на асфальт перед додому, гараж і дерево.
Деякі медіа також повідомляють, що поблизу була виявлена свиняча голова.
Поліцейські з Сан-Франциско відповіли на дзвінок про вандалізм в будинку Пелосі близько 3 години ночі за місцевим часом. Був складений протокол поліції, проте неясно, чи є у них підозрювані.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав бюджет на 2021 рік. Він містить пакет заходів підтримки населення та економіки на 900 млрд доларів у зв'язку з пандемією коронавірусу.
Закон передбачає виплату по 600 доларів на людину, хоча Трамп раніше вимагав збільшити суму до 2 тисяч доларів.
Як повідомляло РБК-Україна, республіканці відхилили заклик Трампа підвищити суму виплат американцям під час карантину.