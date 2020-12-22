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Байден представив ряд нових членів своєї адміністрації

Вашингтон, Вівторок 22 грудня 2020 21:11
Байден представив ряд нових членів своєї адміністрації
Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)
Автор: РБК-Україна

Обраний президент Сполучених Штатів Джо Байден представив нових членів своєї адміністрації. Керівником апарату співробітників Білого дому стане Рон Клейн.

Про це повідомляє Bloomberg.

Старшим радником керівника апарату стане Елізабет Уілкінс, раніше була працівницею виборчого штабу Байдена.

Посаду заступника керівника апарату співробітників Білого дому займе Брюс Рід, який протягом декількох років був помічником і радником Байдена.

Відповідати за підготовку промов у Білому домі буде Винай Редді. Він був спічрайтером політика, коли той обіймав посаду віце-президента США і під час передвиборчих перегонів.

Курувати адміністративними питаннями буде Енн Филипик, а відповідати за планування - Раян Монтой.

Нагадаємо, раніше Байден заявив, що посада міністра внутрішніх справ США займе Деб Хааланд.

Крім того, раніше Джо Байден визначився з кандидатом на посаду міністра фінансів. Він висунув колишню главу Федеральної резервної системи Джанет Еллен. Крім того, стало відомо, що ключові посади за комунікації в адміністрації Байдена будуть займати жінки.

При цьому Байден пообіцяв створити "найрізноманітніше" уряд в історії США. Байден хоче, щоб в склад майбутнього американського уряду ввійшли представники різних рас і гендерів.

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