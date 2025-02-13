Невозможность возвращения границ Украины до 2014 года не является уступкой Путину, - Гегсет

Гегсет отметил, что членство Украины в НАТО, по его мнению, не является реалистичным результатом текущих переговоров. Это было подчеркнуто в его предыдущих замечаниях, как часть координации переговорного процесса, который возглавляет американский президент Дональд Трамп.

Он добавил, что в переговорах между Трампом, Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским обсуждается все.

Глава Пентагона подчеркнул, что то, что Трамп решит разрешить или не разрешить, зависит от самого президента. Поэтому министр не собирается говорить за него.

"Что получится, или что не получится? Какие уступки будут сделаны или какие уступки не будут сделаны? Я могу смотреть, как наша команда имеет реалистичный результат. Я думаю, что реализм является важной частью разговора, которая недостаточно существовала в разговорах между друзьями. Но просто указать на реалистичность, будто границы не будут возвращены к тому, как бы все хотели, чтобы они были в 2014 году, не является уступкой Владимиру Путину", - подчеркнул он.

Гегсет пояснил, что это признание реальности жесткой силы на местах после значительных инвестиций и жертв, сначала украинцев, а затем союзников, и осознание того, что договоренная часть будет определенным разграничением, которого не хочет ни одна сторона.

"Но моя работа, как министра обороны, не заключается в том, чтобы определять параметры президента Соединенных Штатов, поскольку он ведет одни из самых сложных и самых результативных переговоров в мире", - подытожил он.