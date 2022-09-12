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Німецька зброя відіграє вирішальну роль у поточних боях в Україні, - Шольц

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Берлін, Понеділок 12 вересня 2022 15:26
Німецька зброя відіграє вирішальну роль у поточних боях в Україні, - Шольц Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Канцлер ФРН Олаф Шольц вважає, що озброєння, яке Німеччина передала українським солдатам, відіграє вирішальну роль у поточних подіях на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

За його словами, Німеччина надавала Україні всебічну підтримку разом із союзниками.

"Ми також поставили дуже ефективну зброю, яка зараз відіграє вирішальну роль у поточних боях", - підкреслив Шольц.

Він нагадав, що військова допомога для України від Німеччини включає: зенітні установки Gepard, гаубиці PzH 2000, РСЗВ і новітні системи ППО IRIS-T.

Нагадаємо, 6 вересня стало відомо, що Німеччина передасть Україні зенітні установки і РЛС.

Також ми писали, що, за словами Шольца, Німеччина не постачатиме Україні зброю, якою можна обстрілювати територію РФ.

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Збройні сили України Україна Германия Олаф Шольц
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