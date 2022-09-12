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Немецкое оружие играет решающую роль в текущих боях в Украине, - Шольц

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Берлин, Понедельник 12 сентября 2022 15:26
Немецкое оружие играет решающую роль в текущих боях в Украине, - Шольц Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что вооружение, которое Германия передала украинским солдатам, играет решающую роль в текущих событиях на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

По его словам, Германия оказывала Украине всестороннюю поддержку вместе с союзниками.

"Мы также поставили очень эффективное оружие, которое сейчас играет решающую роль в текущих боях", - подчеркнул Шольц.

Он напомнил, что военная помощь для Украины от Германии включает: зенитные установки Gepard, гаубицы PzH 2000, РСЗО и новейшие системы ПВО IRIS-T.

Напомним, 6 сентября стало известно, что Германия передаст Украине зенитные установки и РЛС.

Также мы писали, что, по словам Шольца, Германия не будет поставлять Украине оружие, которым можно обстреливать территорию РФ.

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Вооруженные силы Украины Украина Германия Олаф Шольц
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