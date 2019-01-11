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Німецький аеропорт просить пасажирів перебронювати квитки через страйки

Новини » Інфраструктура    11.01.2019 - 18:57
Німецький аеропорт просить пасажирів перебронювати квитки через страйки
Фото: аеропорт Франкфурта (facebook.com/allapoleva)

До 20:00 15 січня пасажири аеропорту Франкфурта не зможуть пройти безпековий контроль

У аеропорті Франкфурта-на-Майні (Німеччина) просять пасажирів перебронювати квитки через страйк служб безпеки аеропорту, запланований на 15 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення генерального консула України у Франкфурті Алли Польової у Facebook.

Як повідомляється, до 20:00 за місцевим часом 15 січня пасажири не зможуть пройти безпековий контроль (у тому числі і в транзитній зоні) й таким чином не зможуть потрапити на свої рейси.

"До уваги пасажирів, які 15 січня планують подорож до Франкфурта-на-Майні або транзитом через франкфуртський аеропорт до інших міст. Служба аеропорту просить пасажирів перебронювати їхні квитки на інші дати", - йдеться у повідомленні.

Німецький аеропорт просить пасажирів перебронювати квитки через страйки

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 10 січня, пройшов страйк працівників аеропортів Кельн-Бонн, Дюссельдорф та Штутгарт, які відповідають за безпеку перевезень пасажирів та вантажів. Через страйк було скасовано близько 500 рейсів.

Крім того, страйк працівників служб безпеки двох берлінських аеропортів "Тегель" і "Шенефельд" пройшов вранці 7 січня. 

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