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В аеропортах Берліна проходить страйк служб безпеки

Новини » Суспільство    07.01.2019 - 11:21
В аеропортах Берліна проходить страйк служб безпеки
Фото: літак Ryanair (facebook.com/ryanair)

У двох аеропортах скасовані рейси Lufthansa та Ryanair

Працівники служб безпеки двох берлінських аеропортів "Тегель" і "Шенефельд" вранці, 7 січня, проводять страйк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Наголошується, що через страйки можуть постраждати пасажири близько 80 рейсів, приблизно 60 з них заплановані в "Тегеле", решта 20 - у "Шенефельд".

Зокрема, авіакомпанія Lufthansa оголосила про скасування восьми рейсів з "Тегель" - чотири з них у Франкфурт-на-Майні, інші - в Мюнхен. У свою чергу авіакомпанії EasyJet і Ryanair скасували частину рейсів, запланованих в "Шенефельд".

Адміністрація аеропортів, де проходить страйк, рекомендує пасажирам заздалегідь отримати довідкову інформацію у відповідних авіакомпаніях.

Видання пише, що профспілка вимагає підвищити оплату праці співробітників служби безпеки до 20 євро в годину. Черговий раунд тарифних переговорів з Федеральної асоціацією компаній з авіаційної безпеки завершився провалом.

Нагадаємо, раніше в Німеччині почалися страйки залізничників, організовані Профспілкою працівників залізниці та транспорту EVG.

Аеропорт Мюнхена через негоду скасував 120 авіарейсів У ФРН знали про витік даних ще в грудні
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