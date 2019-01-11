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Немецкий аэропорт просит пассажиров перебронировать билеты из-за забастовки

Новости » Инфраструктура    11.01.2019 - 18:57
Немецкий аэропорт просит пассажиров перебронировать билеты из-за забастовки
Фото: аэропорт Франкфурта (facebook.com/allapoleva)

До 20:00 15 января пассажиры аэропорта Франкфурта не смогут пройти контроль безопасности

В аэропорту Франкфурта-на-Майне (Германия) просят пассажиров перебронировать билеты из-за забастовки служб безопасности аэропорта, запланированной на 15 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение генерального консула Украины во Франкфурте Аллы Полевой в Facebook.

Как сообщается, до 20:00 по местному времени 15 января пассажиры не смогут пройти контроль безопасности (в том числе и в транзитной зоне) и таким образом не смогут попасть на свои рейсы.

"Вниманию пассажиров, которые 15 января планируют путешествие во Франкфурт-на-Майне или транзитом через франкфуртский аэропорт в другие города. Служба аэропорта просит пассажиров перебронировать их билеты на другие даты", - говорится в сообщении.

Немецкий аэропорт просит пассажиров перебронировать билеты из-за забастовки

Напомним, ранее сообщалось, что 10 января, прошла забастовка сотрудников аэропортов Кельн-Бонн, Дюссельдорф и Штутгарт, которые отвечают за безопасность перевозок пассажиров и грузов. Из-за забастовки было отменено около 500 рейсов.

Кроме того, забастовка работников служб безопасности двух берлинских аэропортов "Тегель" и "Шенефельд" прошла утром 7 января.

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