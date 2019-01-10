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У трьох великих аеропортах Німеччини почався страйк

Новини » Надзвичайні події    10.01.2019 - 08:34
У трьох великих аеропортах Німеччини почався страйк
Фото: аеропорт Дюссельдорф (wikipedia.org)

Через страйк вже скасували близько 500 рейсів

Сьогодні, 10 січня, почався страйк в німецьких аеропортах Кельн-Бонн, Дюссельдорф та Штутгарт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що страйк оголосили працівники аеропортів, які відповідають за безпеку перевезень пасажирів та вантажів. Передбачається, що акція може торкнутися майже 110 тис. пасажирів.

Також повідомляється, що в аеропорту Кельн-Бонн через страйк вже виник хаос, зокрема, величезна черга з автомобілів простяглася від аеропорту до автобану, який пов'язує його з містом.

Німецька профспілка вимагає ввести єдину тарифну сітку, згідно з якою співробітники, що відповідають за безпеку, отримуватимуть оплату в 20 євро за годину. Напередодні ввечері стало відомо, що аеропорт Дюссельдорфа скасував виліт і прибуття 350 рейсів, Штутгарта - 125.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що страйк в німецьких аеропортах пройде на тлі тривалих переговорів з приводу оплати праці.

До цього 7 січня працівники служб безпеки двох берлінських аеропортів провели страйк.

 

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