ua en ru
Ср, 13 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Нет ни одного признака": Зеленский о нежелании РФ завершать войну

Среда 13 августа 2025 11:32
UA EN RU
"Нет ни одного признака": Зеленский о нежелании РФ завершать войну Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент Владимир Зеленский заявил о более 30 консультациях с партнерами для давления на Россию. Украина и союзники стремятся принудить РФ к честному миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.

По его словам, участники этих обсуждений представляют разные части мира и имеют разные видения, но в целом отстаивают общие позиции относительно войны в Украине.

"Надо заканчивать эту войну. Надо давить на Россию ради честного мира", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина вместе с партнерами использует свой опыт, чтобы не допустить обмана со стороны РФ.

Президент подчеркнул, что пока нет никаких признаков того, что Россия готовится к завершению войны.

"Наши скоординированные усилия и совместные шаги - Украины, Соединенных Штатов, Европы, всех стран, которые хотят мира, - точно могут принудить Россию к миру", - отметил он.

Зеленский поблагодарил всех партнеров и страны, которые поддерживают Украину в ее стремлении к прекращению войны и установлению стабильного мира.

Напомним, чтопрезидент Украины Владимир Зеленский проведет разговор с лидерами стран Европы и президентом США Трампом 13 августа. Запланированы три отдельные онлайн-встречи.

Как сообщил представитель правительства Германии, видеоконференция Трампа с Зеленским и европейскими лидерами ожидается сегодня в 12:00 по Гринвичу (15:00 по Киеву).

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине Соединенные Штаты Америки Евросоюз
Новости
Воздушные силы отчитались после ночного обстрела Украины: уничтожено 34 цели
Воздушные силы отчитались после ночного обстрела Украины: уничтожено 34 цели
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия