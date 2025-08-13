"Нет ни одного признака": Зеленский о нежелании РФ завершать войну

Президент Владимир Зеленский заявил о более 30 консультациях с партнерами для давления на Россию. Украина и союзники стремятся принудить РФ к честному миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.

По его словам, участники этих обсуждений представляют разные части мира и имеют разные видения, но в целом отстаивают общие позиции относительно войны в Украине.

"Надо заканчивать эту войну. Надо давить на Россию ради честного мира", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина вместе с партнерами использует свой опыт, чтобы не допустить обмана со стороны РФ.

Президент подчеркнул, что пока нет никаких признаков того, что Россия готовится к завершению войны.

"Наши скоординированные усилия и совместные шаги - Украины, Соединенных Штатов, Европы, всех стран, которые хотят мира, - точно могут принудить Россию к миру", - отметил он.

Зеленский поблагодарил всех партнеров и страны, которые поддерживают Украину в ее стремлении к прекращению войны и установлению стабильного мира.