"Немає жодної ознаки": Зеленський про небажання РФ завершувати війну
Президент Володимир Зеленський заявив про понад 30 консультацій із партнерами для тиску на Росію. Україна та союзники прагнуть примусити РФ до чесного миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента.
За його словами, учасники цих обговорень представляють різні частини світу та мають різні бачення, але в цілому відстоюють спільні позиції щодо війни в Україні.
"Треба закінчувати цю війну. Треба тиснути на Росію заради чесного миру", - наголосив Зеленський.
Він додав, що Україна разом із партнерами використовує свій досвід, щоб не допустити обману з боку РФ.
Президент підкреслив, що наразі немає жодних ознак того, що Росія готується до завершення війни.
"Наші скоординовані зусилля та спільні кроки – України, Сполучених Штатів, Європи, усіх країн, які хочуть миру, - точно можуть примусити Росію до миру", - зазначив він.
Зеленський подякував усім партнерам і країнам, які підтримують Україну в її прагненні до припинення війни та встановлення стабільного миру.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський проведе розмову з лідерами країн Європи та президентом США Трампом 13 серпня. Заплановані три окремі онлайн-зустрічі.
Як повідомив речник уряду Німеччини, відеоконференція Трампа з Зеленським та європейськими лідерами очікується сьогодні о 12:00 за Гринвічем (15:00 за Києвом).