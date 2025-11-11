Нет тепла и аварийные отключения света: в Лозовой обесточены котельные после атаки РФ
Вследствие российского обстрела Лозовой Харьковской области во вторник 11 ноября город остался без теплоснабжения и введены аварийные отключения света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Лозовой Сергея Зеленского.
По словам городского головы, враг снова повредил критическую инфраструктуру на Лозовщине.
"Применены аварийные отключения. Обесточены котельные, прекращено теплоснабжение", - рассказал Зеленский.
В то же время объекты водного хозяйства остаются в работе благодаря альтернативным источникам питания.
"Объекты водного хозяйства менее мощные, поэтому имеем возможность поддерживать водоснабжение и водоотведение", - отметил городской голова.
Лозовая - город в Харьковской области, расположенный на юго-востоке региона, один из крупнейших промышленных и транспортных центров области. Через город проходят важные железнодорожные и автомобильные пути, в частности узловая станция Лозовая - одна из ключевых на железной дороге.
Лозовая - это важная узловая железнодорожная станция. Также это второй по численности населения город в области после Харькова.
Российские атаки 11 ноября
Утром во вторник в центральных, северных и восточных областях Украины объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза применения баллистики из российского Курска.
Уже через несколько минут взрыв прогремел в Харьковской области. Как уточнил мэр Харькова Игорь Терехов, взрыв было слышно за пределами города.
В ночь на 11 ноября российские войска также атаковали юг Украины ударными беспилотниками. Целью были объекты инфраструктуры Одесской области.
Кроме того, повреждения получили складские помещения и админздание. Жертв нет, но есть пострадавший с осколочными ранениями.