Главная » Новости » Война в Украине

Нет тепла и аварийные отключения света: в Лозовой обесточены котельные после атаки РФ

Лозовая, Вторник 11 ноября 2025 09:33
UA EN RU
Нет тепла и аварийные отключения света: в Лозовой обесточены котельные после атаки РФ Фото: в Лозовой обесточены котельные после атаки РФ (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Вследствие российского обстрела Лозовой Харьковской области во вторник 11 ноября город остался без теплоснабжения и введены аварийные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Лозовой Сергея Зеленского.

По словам городского головы, враг снова повредил критическую инфраструктуру на Лозовщине.

"Применены аварийные отключения. Обесточены котельные, прекращено теплоснабжение", - рассказал Зеленский.

В то же время объекты водного хозяйства остаются в работе благодаря альтернативным источникам питания.

"Объекты водного хозяйства менее мощные, поэтому имеем возможность поддерживать водоснабжение и водоотведение", - отметил городской голова.

Лозовая - город в Харьковской области, расположенный на юго-востоке региона, один из крупнейших промышленных и транспортных центров области. Через город проходят важные железнодорожные и автомобильные пути, в частности узловая станция Лозовая - одна из ключевых на железной дороге.

Лозовая - это важная узловая железнодорожная станция. Также это второй по численности населения город в области после Харькова.

Российские атаки 11 ноября

Утром во вторник в центральных, северных и восточных областях Украины объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза применения баллистики из российского Курска.

Уже через несколько минут взрыв прогремел в Харьковской области. Как уточнил мэр Харькова Игорь Терехов, взрыв было слышно за пределами города.

В ночь на 11 ноября российские войска также атаковали юг Украины ударными беспилотниками. Целью были объекты инфраструктуры Одесской области.

Кроме того, повреждения получили складские помещения и админздание. Жертв нет, но есть пострадавший с осколочными ранениями.

