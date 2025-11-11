Немає тепла та аварійні відключення світла: у Лозовій знеструмлені котельні після атаки РФ

Фото: у Лозовій знеструмлені котельні після атаки РФ (Getty Images)

Внаслідок російського обстрілу Лозової Харківської області у вівторок 11 листопада місто залишилося без теплопостачання та введені аварійні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Лозової Сергія Зеленського.

За словами міського голови, ворог знову пошкодив критичну інфраструктуру на Лозівщині. "Застосовані аварійні відключення. Знеструмлені котельні, припинено теплопостачання", - розповів Зеленський. Водночас об’єкти водного господарства залишаються у роботі завдяки альтернативним джерелам живлення. "Об’єкти водного господарства менш потужні, тому маємо можливість підтримувати водопостачання та водовідведення", - зазначив міський голова. Лозова - місто в Харківській області, розташоване на південному сході регіону, одне з найбільших промислових і транспортних центрів області. Через місто проходять важливі залізничні та автомобільні шляхи, зокрема вузлова станція Лозова – одна з ключових на залізниці. Лозова - це важлива вузлова залізнична станція. Також це друге за чисельністю населення місто в області після Харкова.