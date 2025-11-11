Немає тепла та аварійні відключення світла: у Лозовій знеструмлені котельні після атаки РФ
Внаслідок російського обстрілу Лозової Харківської області у вівторок 11 листопада місто залишилося без теплопостачання та введені аварійні відключення світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Лозової Сергія Зеленського.
За словами міського голови, ворог знову пошкодив критичну інфраструктуру на Лозівщині.
"Застосовані аварійні відключення. Знеструмлені котельні, припинено теплопостачання", - розповів Зеленський.
Водночас об’єкти водного господарства залишаються у роботі завдяки альтернативним джерелам живлення.
"Об’єкти водного господарства менш потужні, тому маємо можливість підтримувати водопостачання та водовідведення", - зазначив міський голова.
Лозова - місто в Харківській області, розташоване на південному сході регіону, одне з найбільших промислових і транспортних центрів області. Через місто проходять важливі залізничні та автомобільні шляхи, зокрема вузлова станція Лозова – одна з ключових на залізниці.
Лозова - це важлива вузлова залізнична станція. Також це друге за чисельністю населення місто в області після Харкова.
Російські атаки 11 листопада
Зранку у вівторок у центральних, північних та східних областях України оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики з російського Курська.
Вже через декілька хвилин вибух пролунав у Харківській області. Як уточнив мер Харкова Ігор Терехов, вибух було чутно за межами міста.
В ніч на 11 листопада російські війська також атакували південь України ударними безпілотниками. Ціллю були об’єкти інфраструктури Одеської області.
Крім того, пошкоджень зазнали складські приміщення та адмінбудівля. Жертв немає, але є постраждалий з осколковими пораненнями.