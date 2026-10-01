Реактивный дрон попал в школу в Киеве, возник пожар
09:24 01.10.2026 Чт
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Фото: дрон попал в школу в Соломенском районе Киева (Getty Images)
В Киеве дрон попал в здание школы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталия Кличко.
"В Соломенском районе попадание БпЛА в здание школы. Есть возгорание. Дети находились в укрытии. Экстренные службы направляются на место", - написал Кличко.
О пострадавших в сообщении речь не идет.
Напомним, ночью на 1 октября дроны атаковали Киев.
В Соломенском районе горело помещение на первом этаже 16-этажного дома, а в Оболонском горел склад. Пострадавший был передан медикам.
Как сообщало РБК-Украина, вечером 30 сентября враг попал в складские помещения на Оболони.
После десяти вечера Воздушные Силы начали предупреждать о реактивных дронах, летевших на столицу c нескольких направлений.