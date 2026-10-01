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Реактивный дрон попал в школу в Киеве, возник пожар

09:24 01.10.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Реактивный дрон попал в школу в Киеве, возник пожар Фото: дрон попал в школу в Соломенском районе Киева (Getty Images)
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В Киеве дрон попал в здание школы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталия Кличко.

"В Соломенском районе попадание БпЛА в здание школы. Есть возгорание. Дети находились в укрытии. Экстренные службы направляются на место", - написал Кличко.

О пострадавших в сообщении речь не идет.

Напомним, ночью на 1 октября дроны атаковали Киев.

В Соломенском районе горело помещение на первом этаже 16-этажного дома, а в Оболонском горел склад. Пострадавший был передан медикам.

Как сообщало РБК-Украина, вечером 30 сентября враг попал в складские помещения на Оболони.

После десяти вечера Воздушные Силы начали предупреждать о реактивных дронах, летевших на столицу c нескольких направлений.

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