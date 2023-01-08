Нет уступкам. Польша пытается убедить НАТО ослабить Россию в долгосрочной перспективе, - СМИ

Некоторые члены НАТО - в том числе Германия - хотят как можно скорее прекратить войну России в Украине, даже если Киеву придется пойти на территориальные уступки. Однако Польша настаивает на ослаблении Москвы в долгосрочной перспективе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt .

Издание отмечает, что для ведущих польских политиков характерны заявления о том, что Россия должна "сильно проиграть" в войне против Украины.

"В этой войне, спровоцированной Россией, исход может быть только один: либо Украина выиграет, либо проиграет вся Европа", - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время встречи "Люблинского треугольника" в Киеве.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин обвинил Украину в нежелании мирных переговоров по прекращению войны.

После чего в Кремле высказались о мирном плане Украины, представленном на саммите в ООН.

Кроме того, посол Украины в Британии Вадим Пристайко заявил, что Украина не желает обсуждать уступки в войне, начатой Россией, а любые предложения о противоположном будут встречены немедленной негативной реакцией.

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